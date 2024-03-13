Доплата за родину

Недавно в соцсетях появился очередной гневный пост, касающийся необоснованно высокой стоимости аренды жилья в Бурятии. На этот раз возмущение высказал уроженец Бурятии, который вернулся на родину из Новосибирска.

«Решил снять квартиру и увидел цены. Откуда вы цены в 30 - 40 тысяч берете, когда там бабушкины кровати и телевизоры? Цены не соответствуют вообще никак. Ладно бы хоть евроремонт был, так еще и полы деревянные. Я что-то не понимаю? В Улан-Удэ зарплаты с 40 - 50 тысяч до 80 - 120 подрасти успели? А как студентам снимать квартиры?» - возмущается неизвестный.

Ну что сказать. Во-первых, любовь к малой родине должна стать хорошим стимулом для того, чтобы раскошелиться. Во-вторых, бабушкины телевизоры и кровати – это раритет, в Москве за такое бешеные деньги берут. А в-третьих… Нет, увы, аргументы у нас закончились. Давайте сойдемся на том, что стоимость аренды жилья в Улан-Удэ – это чудо. А за чудеса надо платить.