Международное авторалли «Шелковый путь» пройдет по территории Монголии

Большая часть совместного международного ралли-марафона из России в Китай «Шелковый путь» пройдет по территории Монголии в июле 2024 года.«Мы обсудили с российской стороной оргкомитета международного автопробега «Шелковый путь» вопросы по пересечению границ и безопасности участников. В этом году большая часть гонок пройдет по территории Монголии в середине июля», – рассказали в главном туристическом ведомстве страны.По его информации, маршрут «Шелкового пути» впервые прошел по территории Монголии в 2019 году, соединив российский Иркутск и китайский Дуньхуан. В 2020 авторалли было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2021 году монгольский этап гонок отменили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Тогда в стране кроме резкой вспышки COVID-19 были выявлены случаи бубонной чумы.Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года, гонки проходят на территории России, а также стран Центральной Азии и Китая.Фото: «Номер один»