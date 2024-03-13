Общество 13.03.2024 в 09:27

В Бурятии резко выросло число разбойных нападений

Зато сократилось количество убийств
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии резко выросло число разбойных нападений

В прокуратуре республики проанализировали состояние и динамику преступности в Республике Бурятия за январь – февраль 2024 года.

Так, за два месяца в регионе зарегистрировали 2 872 преступления, что на 0,8 % превышает указанный показатель 2023 года – тогда их зафиксировали 2 848.

Количество убийств и покушений на убийство сократилось на 4,8 %, криминальных деяний, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью стало меньше на 11,1%. Уменьшилось также число изнасилований и покушений на изнасилование - на 16,7 %. Сократилось на 22.8% число краж, а также грабежей на 27.5%.

Тем временем отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений на 9,2 %. Резко выросло число разбоев – на 100% в сравнении с показателями прошлого года. Еще на 200% возросло число хулиганств. Выросло на 8.6% число мошенничеств, увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 27.7%, а также оружия на 15.8 %.

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.

На 23.4% уменьшилось число преступлений, которые совершили несовершеннолетние. Вдобавок снизилось общее число преступлений, совершенных при соучастии детей на 40.8%. На 0.9% уменьшилось количество преступлений среди рецидивистов, а также среди людей в пьяном состоянии на 12,3 %.

Жителей предупреждают: сохраняется рост количества криминальных деяний, которые совершили при помощи информационно-телекоммуникационных технологий. В минувшем месяце зарегистрированы 894 таких преступлений, что уже на 38% выше показателей прошлого года за тот же период.


Фото: Номер один

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