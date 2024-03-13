Жителей Улан-Удэ призывают сдавать использованные батарейки в пункты приема
В городе отведены специальные места со спецконтейнерами для сбора израсходованных батареек, ртутных ламп и термометров. Всего их 35, 11 из них – где помимо батареек можно сдать ртутные лампы и термометры.
- Батарейки, ртутные лампы и термометры относятся к высоко опасным веществам. Поэтому необходимо сдавать их неповрежденными, иначе все вредные вещества попадут в окружающую среду и негативно повлияют на здоровье человека. Вывоз батареек и ламп для дальнейшей утилизации осуществляется по заявкам собственников зданий, у которых установлены контейнеры для сбора, - рассказал Игорь Мункуев, директор Комбината по благоустройству.
Список адресов:
Места сбора батареек, ламп и термометров
Сеть магазинов «Залан»
ул. Мерецкова, 346
ул. Воровского, 17
Базы КБУ
ул. Октябрьская, 50
ул. Загородная, 5а
ул. Краснодонская, 16
Места сбора батареек:
ул. Жердева, 8а
Этнографический музей
Сеть магазинов «Мегатехника»
пр. Автомобилистов, 19
ул. Мокрова, 28а
ул. Кабанская, 13 6/1
ул. Гагарина, 24
ул. Гагарина, 136
ул. Комсомольская, 1в
ТРЦ «Мед» (110 мкрн, 11)
ул. Прежевальского, 3
ул. Трактовая, 2 (Титан)
ул. Шумяцкого, 24а
ул. Ключевская, 76а
ул. Павлова, 57а
ул. Гагарина, 64
ул. Ботаническая, 7а
ул. Кабанская, 86
112 мкрн, 30а
ул. Туполева, 20-30а
Сеть магазинов «Вегос-М»
ул. Бабушкина, 191
ул. Сахьяновой, 9/14
ул. Кабанская, 54в
пр. Автомобилистов, 26
Фото: администрация города