Общество 13.03.2024 в 11:10

Жителей Улан-Удэ призывают сдавать использованные батарейки в пункты приема

Это же касается ртутных ламп и термометров
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Текст: Евгения Гармаева
Жителей Улан-Удэ призывают сдавать использованные батарейки в пункты приема

В городе отведены специальные места со спецконтейнерами для сбора израсходованных батареек, ртутных ламп и термометров. Всего их 35, 11 из них – где помимо батареек можно сдать ртутные лампы и термометры.

- Батарейки, ртутные лампы и термометры относятся к высоко опасным веществам. Поэтому необходимо сдавать их неповрежденными, иначе все вредные вещества попадут в окружающую среду и негативно повлияют на здоровье человека. Вывоз батареек и ламп для дальнейшей утилизации осуществляется по заявкам собственников зданий, у которых установлены контейнеры для сбора, - рассказал Игорь Мункуев, директор Комбината по благоустройству.

Список адресов:

Места сбора батареек, ламп и термометров

Сеть магазинов «Залан»

ул. Мерецкова, 346

ул. Воровского, 17

Базы КБУ

ул. Октябрьская, 50

ул. Загородная, 5а

ул. Краснодонская, 16

Места сбора батареек:

ул. Жердева, 8а

Этнографический музей

Сеть магазинов «Мегатехника»

пр. Автомобилистов, 19

ул. Мокрова, 28а

ул. Кабанская, 13 6/1

ул. Гагарина, 24

ул. Гагарина, 136

ул. Комсомольская, 1в

ТРЦ «Мед» (110 мкрн, 11)

ул. Прежевальского, 3

ул. Трактовая, 2 (Титан)

ул. Шумяцкого, 24а

ул. Ключевская, 76а

ул. Павлова, 57а

ул. Гагарина, 64

ул. Ботаническая, 7а

ул. Кабанская, 86

112 мкрн, 30а

ул. Туполева, 20-30а

Сеть магазинов «Вегос-М»

ул. Бабушкина, 191

ул. Сахьяновой, 9/14

ул. Кабанская, 54в

пр. Автомобилистов, 26


Фото: администрация города

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экология батарейки

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