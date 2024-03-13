Общество 13.03.2024 в 11:19

Спрос на персонал в Бурятии продолжает расти

Особенно высоко выросла потребность в строителях и финансистах
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Текст: Андрей Константинов
Спрос на персонал в Бурятии продолжает расти
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала 4,4 тысяч вакансий, опубликованных в Бурятии в феврале 2024 года, и выяснила, какие специалисты стали самыми востребованными на рынке труда региона.

Как сообщили в пресс-службе hh.ru, спрос на персонал в Бурятии продолжает расти. Так, количество предложений о работе за последний месяц увеличилось на 24% относительно показателей февраля прошлого года и на 12% в сравнении с предыдущим месяцем.

В феврале работодатели республики продолжили поиск сотрудников в сферах «Рабочий персонал» (31% от всех активных вакансий в регионе), «Продажи, обслуживание клиентов» (21%), «Транспорт, логистика, перевозки» (20%), «Строительство, недвижимость» (19%) и «Производство, сервисное обслуживание» (17%). Спрос на специалистов в данных профессиональных сферах держится на высоком уровне уже несколько лет.

При этом наиболее яркую динамику по росту количества вакансий в феврале из пятерки лидеров показали специалисты в сфере строительства (+19% новых вакансий в сравнении с январем). На втором месте – специалисты производства (они также показали рост +16%). На третьем месте – продажники (+10%).

Кроме того, резкую динамику по набору персонала в феврале в Бурятии показали и компании, занимающиеся финансами. Здесь заметен рост новых вакансий почти на треть по сравнению с январем (+29%). На втором месте – предложения о работе от компаний, занимающихся сельским хозяйством. Количество таких вакансий выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. На третьем – предложения для административного персонала (+19%).

При этом в феврале на ряд специалистов спрос уменьшился. В частности, в сравнении с прошлым годом компании республики реже размещали новые вакансии для медиков – падение количества вакансий на 17% в сравнении с прошлым годом. А также для IT-специалистов – меньше на 2%.

Как отмечают эксперты hh.ru, на одну активную вакансию в Бурятии в феврале приходилось в среднем 3,4 активных резюме, что говорит о дефиците кадров. Нормальная ситуация для рынка – это не менее четырех активных резюме на одну актуальную вакансию. Показатель ниже говорит о дефиците работников.

Фото: «Номер один»
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