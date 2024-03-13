Общество 13.03.2024 в 12:02
В Улан-Удэ запустили ЗОЖ-трамваи
Они призывают граждан следить за своим здоровьем
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с МУП «Управление трамвая» запустили ЗОЖ-трамвай – «Бурятия – территория здоровья».
- На вагоне трамвая мы разместили самую необходимую и полезную информацию для сохранения и укрепления здоровья наших граждан. Призываем всех беречь свое здоровье - вести здоровый образ жизни, - комментирует центр здоровья Улан-Удэ.
Надписи на трамвае призывают улан-удэнцев следить за своим здоровьем и регулярно проходить профосмотры в центре здоровья.
Фото: скриншот видео
- На вагоне трамвая мы разместили самую необходимую и полезную информацию для сохранения и укрепления здоровья наших граждан. Призываем всех беречь свое здоровье - вести здоровый образ жизни, - комментирует центр здоровья Улан-Удэ.
Надписи на трамвае призывают улан-удэнцев следить за своим здоровьем и регулярно проходить профосмотры в центре здоровья.
Фото: скриншот видео
Тегитрамвай