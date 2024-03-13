В Иволгинском дацане пройдёт Ганжур хурал

В Иволгинском дацане 17, 18 и 19 марта пройдёт Ганжур хурал, один из восьми больших буддийских годовых праздников.Во время трёхдневного молебна ламы начитывают слова Будды, находящиеся в 108 томах собраний сочинений «Ганжур». В этом буддийском каноне собраны наставления и поучения Будды к своим ученикам в области теологии, философии, истории, логики, медицины и языкознания.- Считается, что слушание декламации этих сутр не отличается от слушания учения непосредственно из уст Будды Шакьямуни, что, в свою очередь, даёт мощный положительный импульс для обретения благополучия, здоровья, счастья в будущем для самого слушателя и его близких, - комментируют в пресс-службе Иволгинского дацана.В первый день праздника, воскресенье, 17 марта, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ламы Иволгинского дацана начнут читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур».Главным считается второй день праздника. В этом году он приходится на понедельник, 18 марта. С 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ламы продолжат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур».В заключительный день, 19 марта, во вторник, с 09.00 до 12.00 ламы закончат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур», после чего ламы и прихожане пройдут гороо с томами собраний сочинений Будды.Возрастное ограничение: 6+Фото: «Номер один»