Общество 13.03.2024 в 13:05

В Улан-Удэ кто-то анонимно спас бабушку с дедушкой от пожара

Теперь героя ищут и хотят отблагодарить
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ кто-то анонимно спас бабушку с дедушкой от пожара

В местном паблике «Аноним 03» появился трогательный пост-благодарность.

«В ночь на 7 марта по улице Иволгинская-Блюхера (пос. Левый берег) ночью загорелся забор, и кто-то неравнодушный его ночью потушил. Видимо, пытался достучаться - на калитке следы от лопаты. Родители пожилые, не слышали. Не дал разгореться, спас тем самым постройки и дом. Страшно представить, что могло бы быть. Хотелось бы найти спасителя и отблагодарить или хотя бы передать слова огромной благодарности от всей души, от всей нашей семьи!»

- рассказали улан-удэнцы.

Пост собрал большое количество лайков и комментариев.

«Замечательный поступок! Спасибо!»,- пишут жители.

«Не оставляйте одних родителей! Тем более, если со слухом или зрением проблемы», - советуют там же.

«Желательно, надо менять заборы на проф лист», - добавляет житель.


Фото: pixabay.com

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