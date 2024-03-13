В Улан-Удэ кто-то анонимно спас бабушку с дедушкой от пожара

В местном паблике «Аноним 03» появился трогательный пост-благодарность.

«В ночь на 7 марта по улице Иволгинская-Блюхера (пос. Левый берег) ночью загорелся забор, и кто-то неравнодушный его ночью потушил. Видимо, пытался достучаться - на калитке следы от лопаты. Родители пожилые, не слышали. Не дал разгореться, спас тем самым постройки и дом. Страшно представить, что могло бы быть. Хотелось бы найти спасителя и отблагодарить или хотя бы передать слова огромной благодарности от всей души, от всей нашей семьи!»



- рассказали улан-удэнцы.