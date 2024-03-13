Общество 13.03.2024 в 13:23

В центре Улан-Удэ больше не будет дымить одна из котельных

Ее перевели на центральное отопление
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Текст: Евгения Гармаева
В центре Улан-Удэ больше не будет дымить одна из котельных

Котельную интерьер-центра «Колорит» по улице Гражданской подключили к центральному отоплению, сообщили в Комитете городского хозяйства. Это уже седьмой объект, который перевели на центральное или альтернативное отопление.

Как отметили в администрации города, планомерная работа по закрытию котельных в городе, которые загрязняют атмосферный воздух, ведется по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в рамках программы «Чистый воздух».

«Оборудование в котельной «Колорита» применялось заводское, но, тем не менее, это уже прошлый век. Система очистки газов не усовершенствованная, и поэтому мы все этим дышали. Решение было непростое. Три года мы к этому шли. Надо отдать должное индивидуальному предпринимателю Владимиру Хомякову и председателю Совета директоров ПАО «ТГК-14» Константину Люльчеву потому, что схема подключения была сложной. В итоге проект был разработан и объект подключили к центральному отоплению в рамках техприсоединения. Призываю всех индивидуальных предпринимателей переходить на другие виды топлива. Это может быть газ, электроэнергия или централизованное теплоснабжение»,

– призвал Александр Тюрюханов, первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства.

Ранее реконструкция тепломагистрали №3 позволила закрыть четыре мазутные и угольные котельные в мкрн Стеклозавод. Также на альтернативное отопление перевели котельную школы №50 по ул. Северная, 92 и котельную на кладбище «Центральное».


Фото: администрация города

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котельная дым чистый воздух

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