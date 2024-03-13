Общество 13.03.2024 в 13:42

Жительница Бурятии выиграла национальную премию «Россия – страна возможностей»

Её проект вошёл в 100 лучших молодёжных проектов страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Бурятии выиграла национальную премию «Россия – страна возможностей»
Жительница Бурятии Татьяна Молчанова выиграла национальную премию «Россия – страна возможностей» за проект креативного пространства в селе Нестерово Прибайкальского района. Проект Татьяны называется «Добро Дом – креативное пространство село XXI».

Татьяна Молчанова является председателем Федерации молодежи Бурятии у себя в районе. Активная девушка собрала команду единомышленников, провела ремонт заброшенного здания церковной приходской школы и превратила его в креативное пространство. В ходе проекта были созданы арт-мастерские и рабочие места для творческой сельской молодежи.

Помещение, где проходят мероприятия, очень красивое и необычное, сделано со вкусом и любовью. На территории креативного пространства регулярно проходят игры, конкурсы, творческие мастер классы для детей и взрослых.

- Я счастлива войти в топ-100 вдохновляющих историй национальной премии «Россия – страна возможностей». Участие в программе премии для меня стало большой мотивацией развивать свою историю, свой социальный проект, – поделилась Татьяна Молчанова.

Победительнице также вручили благодарность от председателя совета федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко за вклад в развитие сельских территорий.

Фото: скриншот видео

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ЗУРХАЙ
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