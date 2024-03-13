В Улан-Удэ в районе Мясокомбината построили новый детский сад

В Улан-Удэ скоро откроется новый детский сад №91 «Строитель» в районе Мясокомбината. Сегодня мэр города Игорь Шутенков вместе с комиссией от Комитета по образованию проверил готовность учреждения к будущему открытию.Сейчас в этом районе работает только один детский сад при школе №31, который не может охватить всех дошколят и уже переполнен. Вместимость нового садика составит 100 ребятишек из четырёх возрастных групп.- Сейчас происходит передача нового здания в казну города Улан-Удэ. Как только будет произведена передача, получим лицензию на открытие и ведение дошкольного образования. Я уверен, что в течение второго квартала мы все работы завершим. И с 1 июня наши детишки пойдут в замечательный детский садик, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Комиссия осмотрела все помещения будущего детского сада, проверила систему жизнеобеспечения – элеваторный узел, систему отопления, водоснабжения, энергоснабжения, пищеблок. Также помещение было проверено на соответствие санитарным нормам.Двухэтажное здание имеет игровые, групповые помещения, пищеблок, музыкальный класс, зал для занятий спортом, медицинский кабинет.Детсад построен в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и госпрограммы РБ «Развитие образования и науки Республики Бурятия».Фото: мэрия Улан-Удэ