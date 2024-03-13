Общество 13.03.2024 в 15:28

В Улан-Удэ в районе Мясокомбината построили новый детский сад

Его планируют открыть к 1 июня
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ в районе Мясокомбината построили новый детский сад
В Улан-Удэ скоро откроется новый детский сад №91 «Строитель» в районе Мясокомбината. Сегодня мэр города Игорь Шутенков вместе с комиссией от Комитета по образованию проверил готовность учреждения к будущему открытию.

Сейчас в этом районе работает только один детский сад при школе №31, который не может охватить всех дошколят и уже переполнен. Вместимость нового садика составит 100 ребятишек из четырёх возрастных групп.

- Сейчас происходит передача нового здания в казну города Улан-Удэ. Как только будет произведена передача, получим лицензию на открытие и ведение дошкольного образования. Я уверен, что в течение второго квартала мы все работы завершим. И с 1 июня наши детишки пойдут в замечательный детский садик, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Комиссия осмотрела все помещения будущего детского сада, проверила систему жизнеобеспечения – элеваторный узел, систему отопления, водоснабжения, энергоснабжения, пищеблок. Также помещение было проверено на соответствие санитарным нормам.

Двухэтажное здание имеет игровые, групповые помещения, пищеблок, музыкальный класс, зал для занятий спортом, медицинский кабинет.

Детсад построен в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и госпрограммы РБ «Развитие образования и науки Республики Бурятия».

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
строительство детский сад

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