Мошенники опять создали фейковый аккаунт главного судебного пристава Бурятии

В ведомстве напомнили, что оплатить долги можно двумя способами - с помощью оформления квитанции для оплаты через Банк данных исполнительных производств на сайте управления r03.fssp.gov.ru или через Единый портал госуслуг в своем личном кабинете.







Служба судебных приставов предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Мошенники вновь создали в Телеграме фейковый аккаунт руководителя УФССП России по Республике Бурятия Петра Ертанова и рассылают от его имени сообщения.Служба судебных приставов Бурятии предупреждает жителей республики, чтобы они не реагировали на провокации, и ни в коем случае не пересылали денежные средства на неизвестные банковские счета.- Не передавайте о себе персональную информацию, если сомневаетесь, что с вами общается сотрудник службы судебных приставов. Осуществляйте оплату задолженности только способами, указанными на официальном сайте ведомства, - предупредили жителей Бурятии в службе судебных приставовФото: «Номер один»