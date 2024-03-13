Общество 13.03.2024 в 15:49

Мошенники опять создали фейковый аккаунт главного судебного пристава Бурятии

От имени Петра Ертанова жителям республики рассылают сообщения
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники опять создали фейковый аккаунт главного судебного пристава Бурятии
Служба судебных приставов предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Мошенники вновь создали в Телеграме фейковый аккаунт руководителя УФССП России по Республике Бурятия Петра Ертанова и рассылают от его имени сообщения.

Служба судебных приставов Бурятии предупреждает жителей республики, чтобы они не реагировали на провокации, и ни в коем случае не пересылали денежные средства на неизвестные банковские счета.
 
- Не передавайте о себе персональную информацию, если сомневаетесь, что с вами общается сотрудник службы судебных приставов. Осуществляйте оплату задолженности только способами, указанными на официальном сайте ведомства, - предупредили жителей Бурятии в службе судебных приставов

В ведомстве напомнили, что оплатить долги можно двумя способами - с помощью оформления квитанции для оплаты через Банк данных исполнительных производств на сайте управления r03.fssp.gov.ru или через Единый портал госуслуг в своем личном кабинете.


Фото: «Номер один»
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