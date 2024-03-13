Общество 13.03.2024 в 15:56

Жителя Бурятии осудили к исправительным работам за найденный телефон

Мужчина нашел телефон и подарил его жене

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Текст: Анастасия Величко
Жителя Бурятии осудили к исправительным работам за найденный телефон

В Кабанском районе Бурятии мужчина в полутора километрах от заправки на земле случайно нашел телефон. Найденный гаджет он подарил супруге.

Весной 2023 года житель Кабанского района находясь в 1.5 км. от автозаправочной станции на обочине дороги нашел сотовый телефон Samsung Galaxy А 32 стоимостью около 22 тысяч рублей.. Телефон был в черном чехле-книжке, в хорошем состоянии, выглядел новым. Далее мужчина открыл слот, вытащил сим-карту и выбросил ее там же, на дороге. Также мужчина очистил телефонную книжку и удалил другие данные.

Вечером он приехал домой и подарил этот телефон своей жене. Сказал, что купил телефон с рук на трассе. Жена пользовалась телефоном до середины октября, пока к ним домой не приехали сотрудники полиции и сообщили, что они пользуются чужим телефоном.

Владелец телефона обратился в полицию. Гаджет вскоре нашли и вернули хозяину. Однако телефон, по словам потерпевшего, был значительно поврежден и не работал. Мужчина, который нашел телефон, компенсировал владельцу его стоимость – 22 тысячи рублей.

Кабанский районный суд признал жителя района виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража) и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.


Фото: "Номер один"

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телефон суд кабанский район

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