В столицу Монголии не допустят попадания туш погибших на пастбищах животных

Мясо павших в Монголии четырех миллионов домашних пастбищных животных не сможет попасть в продажу на столичные рынки и магазины. Об этом сообщил вице-премьер монгольского правительства Сайнбуянгийн Амарсайхан по итогам заседания кабинета министров.«В Улан-Батор невозможно будет ввозить для продажи и употребления в пищу туши павшего домашнего скота, потери которого составили четыре млн голов. За недопуском такого мяса в столицу следят правоохранительные и надзорные органы. Граждане могут обратиться к ним при подозрении на такие случаи», – сказал зампред правительства, возглавляющий штаб по чрезвычайным ситуациям.По его информации, на 13 марта пострадавшим 77 934 хозяйствам доставили 203 тыс. тюков травы. Кормами обеспечили 80 тыс. скотоводов. 110 тыс. семьям доставили 1740 тонн продуктов питания. Семь экстренных групп оказывают медицинскую помощь людям, оказавшимся в снежной и ледяной ловушке по всей стране.«В нашей стране более 190 тыс. скотоводческих хозяйств, из которых 141 тыс. имеют кредиты от 30 до 50 млн тугриков (9 до 15 тыс. долларов). Домашний скот идет в качестве залога. Только 10% из 140 тыс. животноводческих хозяйств имеют страховку. Поэтому у большинства из них сложная ситуация, в которой могут оказаться и кредитовавшие их банки. Правительство работает над снижением процентной ставки этих кредитов», – отметил Сайнбуянгийн Амарсайхан.Фото: «Номер один»