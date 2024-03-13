Общество 13.03.2024 в 16:08

В столицу Монголии не допустят попадания туш погибших на пастбищах животных

За недопуском такого мяса в Улан-Батор следят правоохранительные органы
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
В столицу Монголии не допустят попадания туш погибших на пастбищах животных
Мясо павших в Монголии четырех миллионов домашних пастбищных животных не сможет попасть в продажу на столичные рынки и магазины. Об этом сообщил вице-премьер монгольского правительства Сайнбуянгийн Амарсайхан по итогам заседания кабинета министров.

«В Улан-Батор невозможно будет ввозить для продажи и употребления в пищу туши павшего домашнего скота, потери которого составили четыре млн голов. За недопуском такого мяса в столицу следят правоохранительные и надзорные органы. Граждане могут обратиться к ним при подозрении на такие случаи», – сказал зампред правительства, возглавляющий штаб по чрезвычайным ситуациям.

По его информации, на 13 марта пострадавшим 77 934 хозяйствам доставили 203 тыс. тюков травы. Кормами обеспечили 80 тыс. скотоводов. 110 тыс. семьям доставили 1740 тонн продуктов питания. Семь экстренных групп оказывают медицинскую помощь людям, оказавшимся в снежной и ледяной ловушке по всей стране.

«В нашей стране более 190 тыс. скотоводческих хозяйств, из которых 141 тыс. имеют кредиты от 30 до 50 млн тугриков (9 до 15 тыс. долларов). Домашний скот идет в качестве залога. Только 10% из 140 тыс. животноводческих хозяйств имеют страховку. Поэтому у большинства из них сложная ситуация, в которой могут оказаться и кредитовавшие их банки. Правительство работает над снижением процентной ставки этих кредитов», – отметил Сайнбуянгийн Амарсайхан.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

Предприниматели Бурятии вдохновились новыми бизнес-идеями
13.03.2024 в 17:54
В районе Бурятии у семейной пары родился девятый ребенок
13.03.2024 в 17:50
Житель Бурятии убил человека, выехав на встречку
13.03.2024 в 17:12
В Улан-Удэ перекроют одну из дорог из-за ремонтных работ
13.03.2024 в 17:00
В Улан-Удэ пьяница оставил без света подъезд многоквартирного дома
13.03.2024 в 16:47
Радислав Гандапас: «Я буду переезжать в Бурятию как налоговый резидент»
13.03.2024 в 16:38
Цирк Бурятии покажет шоу «Легенды Байкала»
13.03.2024 в 16:26
В Улан-Удэ прошел турнир по мини-футболу памяти тренера клуба «Спарта»
13.03.2024 в 16:09
В столицу Монголии не допустят попадания туш погибших на пастбищах животных
13.03.2024 в 16:08
На соревнования памяти первого олимпийца из Бурятии приедут спортсмены из 12 регионов
13.03.2024 в 15:59
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В районе Бурятии у семейной пары родился девятый ребенок
Самую маленькую дочку назвали Ульяна
13.03.2024 в 17:50
В Улан-Удэ перекроют одну из дорог из-за ремонтных работ
Водителей просят воспользоваться объездом
13.03.2024 в 17:00
Цирк Бурятии покажет шоу «Легенды Байкала»
Представление состоится в дни школьных каникул с 23 по 26 марта
13.03.2024 в 16:26
Жителя Бурятии осудили к исправительным работам за найденный телефон

Мужчина нашел телефон и подарил его жене

13.03.2024 в 15:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru