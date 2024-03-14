В Улан-Удэ силовики взялись за «управляшки»

Теперь же, судя по всему, ситуация меняется. Мы надеемся, что это начало хорошей тенденции, а не разовая акция отдельно взятого зампрокурора.





Долгое время правоохранители весьма неохотно брались за мелкие, с их точки зрения, разборки жильцов и «управляшек». В результате сфера ЖКХ стала для населения многоквартирных домов настоящим триггером. Ведь зачастую взаимодействие с «управляшками» напоминало обыкновенное кидалово. Сегодня, судя по всему, ситуация меняется. По крайней мере нами зафиксированы первые попытки силовиков защитить людей от коммунального беспредела.Одна из самых частых историй, о которых не раз писал «Номер один», это подделка протоколов общего собрания жильцов. Через поддельные протоколы «управляшки» могли повысить тарифы, поменять перечень оказываемых услуг и многое-многое другое. Жильцы от таких решений, конечно, ничего не выигрывали. А когда пытались отменять эти протоколы, часто наталкивались на равнодушие правоохранителей.Тем не менее сегодня вопрос начинает сдвигаться с мертвой точки. Так, относительно недавно зампрокурора Железнодорожного района Улан-Удэ обратился в суд с требованием признать недействительным решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.Однако Железнодорожный суд, следуя давней традиции, решил не связываться с коммунальной темой и отказал в иске. Тогда зампрокурора отправился в Верховный суд Бурятии оспаривать отказ. И – о чудо! «Верхушка» встала на сторону прокурора и обманутых (вероятно) жильцов.«Определение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 14.12.2023 отменить. Материал по иску прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ в интересах… к АО «МКС-Улан-Удэ» о признании решения (протокола) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома недействительным возвратить в суд Железнодорожного района г. Улан-Удэ со стадии принятия искового заявления к производству», - решил Верховный суд.Почему мы называем столь небольшое решение победой? Дело в том, что еще несколько лет назад ситуация в сфере ЖКХ, особенно в части работы «управляшек», достигла точки кипения. Особенно возмущала людей позиция силовиков по расследованию ЖКХ-фактов. «Номер один» не раз писал о самых разных возмутительных историях, которые так и не дождались тщательного следствия.Так, огромный массив документов, изъятый полицией в ТГК-14 по теме «обрезания» батарей, исследовал… один сотрудник. У которого были и другие дела плюс командировки. Позже ему на помощь направили еще сотрудников, но процесс шел долго. Кроме того, полиция не спешила возбуждать и уголовные дела по факту фальсификаций протоколов общих собраний собственников квартир в многоэтажках.Фото: «Номер один»