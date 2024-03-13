В Улан-Удэ перекроют одну из дорог из-за ремонтных работ

Сегодня, 13 марта, в связи с ремонтными работами на сетях водоотведения по улице Шаляпина, 7 будет закрыто движение автотранспорта с 17:00 до 8:00 14 марта. Об этом сообщают в МУП «Водоканал».

Все работы проводятся без отключения холодного водоснабжения. Объездной путь открыт по ул. Моховая, 8а - Шаляпина, 7.

Телефоны горячей линии МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.





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