Общество 13.03.2024 в 17:00
В Улан-Удэ перекроют одну из дорог из-за ремонтных работ
Водителей просят воспользоваться объездом
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня, 13 марта, в связи с ремонтными работами на сетях водоотведения по улице Шаляпина, 7 будет закрыто движение автотранспорта с 17:00 до 8:00 14 марта. Об этом сообщают в МУП «Водоканал».
Все работы проводятся без отключения холодного водоснабжения. Объездной путь открыт по ул. Моховая, 8а - Шаляпина, 7.
Телефоны горячей линии МУП «Водоканал»: 44-00-00, 44-10-33.
Фото: Номер один