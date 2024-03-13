В районе Бурятии у семейной пары родился девятый ребенок

В феврале 2024 года в Курумканском районе у многодетной семьи Яковлевых вновь случилось пополнение. Семейная пара Юрий Владимирович и Ирина Александровна стали родителями в 9-ый раз!

«Малышка в семье - девятый ребенок. Счастливые родители назвали ее Ульяной. Сейчас родители воспитывают 3 родных и 6 приемных детей. В многодетной семье всегда царит атмосфера добра, тепла и уюта», - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.



Госучреждение поздравляет семью с рождением дочки и желает крепкого здоровья, семейного благополучия и гармонии. Как отметили в ведомстве, сегодня Бурятия по показателю рождаемости занимает 4 место среди дальневосточных регионов и 11 - по России.



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