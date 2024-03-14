Общество 14.03.2024 в 08:47

В районном центре Бурятии открылась детская поликлиника

В этом году в республике откроются ещё три поликлиники
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Текст: Служба информации "Номер один"
В районном центре Бурятии открылась детская поликлиника
В Бурятии в посёлке Селенгинск Кабанского района торжественно открылась новая детская поликлиника. В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

Здание новой поликлиники оснащено современным медицинским оборудованием и мебелью. Там есть кабинеты приёма педиатров, офтальмолога, невролога, ЛОРа, кабинет ЛФК, УЗИ, отдельный фильтр-бокс для приёма детей с признаками ОРВИ, прививочный и процедурный кабинеты, а также просторный вестибюль с игровой зоной.

- В этом году мы откроем ещё три поликлиники: две в Улан-Удэ, одну в Таксимо и в следующем году еще три поликлиники. Работа продолжается. Я бы хотел отметить, что в своем послании президент сказал, что на развитие здравоохранения до 2030 года дополнительно выделяется триллион рублей. Это очень существенная сумма, значит работа по модернизации первичного звена, по созданию высокотехнологичных центров медицинской помощи будет продолжена, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также Алексей Цыденов поделился планами на будущее.

- У нас в республике план - построить новую инфекционную больницу. В рамках визита министра здравоохранения Михаила Мурашко вопрос обсуждался, сейчас проектируем, в ближайшие месяцы будет проектно-сметная документация. Поэтому мы работу продолжаем, и в республике у нас продолжится существенное развитие всей системы здравоохранения, - подытожил глава.

Строительство детской поликлиники было реализовано благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Фото: скриншот видео

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