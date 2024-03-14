Общество 14.03.2024 в 09:34
В Бурятии прокуратура отстояла права водителей маршруток
Прошла проверка в двух автотранспортных предприятиях
Текст: Евгения Гармаева
Прокуратура Иволгинского района проверила деятельность двух автотранспортных предприятий. Они занимаются перевозками пассажиров на территории района.
Прокурор района внес работодателям представления, после чего они устранили нарушения. Организации также перечислили страховые взносы за работников в пенсионный орган. Виновных вдобавок привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора, но руководители отделались легко - одному из работодателей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, второй – просто предупрежден.
«Установлено, что руководители предприятий в установленном законом порядке не заключили трудовые договоры с 13 водителями маршрутных такси. Тем самым, гражданам не обеспечили права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством»,
- сообщили в ведомстве.
Фото: Номер один
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