В Бурятии прокуратура отстояла права водителей маршруток

Прокуратура Иволгинского района проверила деятельность двух автотранспортных предприятий. Они занимаются перевозками пассажиров на территории района.

«Установлено, что руководители предприятий в установленном законом порядке не заключили трудовые договоры с 13 водителями маршрутных такси. Тем самым, гражданам не обеспечили права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством»,



- сообщили в ведомстве.



Прокурор района внес работодателям представления, после чего они устранили нарушения. Организации также перечислили страховые взносы за работников в пенсионный орган. Виновных вдобавок привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора, но руководители отделались легко - одному из работодателей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, второй – просто предупрежден.