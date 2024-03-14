В лесах Бурятии начали проводить профилактические выжигания

В лесах республики начали работы по профилактическим выжиганиям. Агентство лесного хозяйства Бурятии призывает жителей сохранять спокойствие: задымленность может быть вызвана контролируемыми профвыжиганиями.

Подобным способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров. Кроме лесников, лесопользователи производят сжигание порубочных остатков на лесосеках в соответствии с заключенным договором купли-продажи лесных насаждений либо договором аренды лесного участка. Итогом проведения контролируемых профилактических выжиганий является создание защитных полос, которые оказывают сдерживающее влияние на возникновение и распространение лесных пожаров, предотвращение возникновения лесных пожаров от сельскохозяйственных палов,



- пояснил Игорь Понаморев заместитель начальника отдела охраны, защиты лесов.



В случае обнаружения возгораний просьба незамедлительно сообщить на горячую линию лесной охраны по номеру телефона: 20-44-44 или в ближайшее лесничество!





Фото: РАЛХ