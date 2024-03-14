Общество 14.03.2024 в 09:47
Папы в Бурятии тоже получают ежемесячное пособие на детей
Всего в республике их 286 человек
Как сообщили в отделении Социального фонда по Бурятии, в республике 286 отцов получают ежемесячные выплаты и пособия на детей.
- В Бурятии единое пособие получают 229 отцов. Еще 53 мужчины получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Ежемесячную выплату на первого ребенка до трёх лет получают 4 отца, - рассказали в фонде.
Право на выплаты есть у любого из родителей, за исключением ежемесячной выплаты на первого ребенка до трёх лет, её отец может оформить только в случае отсутствия матери.
«Конечно же, основная доля получателей мер социальной поддержки — это мамы. Однако бывает, что за назначением выплат и пособий обращаются и отцы. Подчеркну, что получателями оба родителя быть не могут, только один из них. Напомню, что условия назначения выплат отцам и матерям одинаковы», — пояснил управляющий отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.
Более подробную информацию о детских пособиях можно узнать на сайте https://дети03.рф, а также в отделах социальной защиты по месту жительства.
Фото: «Номер один»
- В Бурятии единое пособие получают 229 отцов. Еще 53 мужчины получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Ежемесячную выплату на первого ребенка до трёх лет получают 4 отца, - рассказали в фонде.
Право на выплаты есть у любого из родителей, за исключением ежемесячной выплаты на первого ребенка до трёх лет, её отец может оформить только в случае отсутствия матери.
«Конечно же, основная доля получателей мер социальной поддержки — это мамы. Однако бывает, что за назначением выплат и пособий обращаются и отцы. Подчеркну, что получателями оба родителя быть не могут, только один из них. Напомню, что условия назначения выплат отцам и матерям одинаковы», — пояснил управляющий отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.
Более подробную информацию о детских пособиях можно узнать на сайте https://дети03.рф, а также в отделах социальной защиты по месту жительства.
Фото: «Номер один»
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