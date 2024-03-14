Жители Бурятии могут сэкономить на железнодорожных билетах

Пассажиры с детьми могут путешествовать со скидкой 15 процентов. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозёров, выступая 13 марта на пленарном заседании Госдумы.«В Год семьи, объявленный указом президента, мы запускаем акцию «Путешествуй с детьми», в рамках которой будет предложена скидка 15 процентов на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет», – сообщил Олег Белозёров.Новый тариф будет действовать при покупке билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся в весенний и осенне-зимний периоды.Фото: «Номер один»