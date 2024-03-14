Общество 14.03.2024 в 09:56

Жители Бурятии могут сэкономить на железнодорожных билетах

Акция, приуроченная к Году семьи, коснётся пассажиров с детьми
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут сэкономить на железнодорожных билетах
Пассажиры с детьми могут путешествовать со скидкой 15 процентов. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозёров, выступая 13 марта на пленарном заседании Госдумы.

«В Год семьи, объявленный указом президента, мы запускаем акцию «Путешествуй с детьми», в рамках которой будет предложена скидка 15 процентов на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет», – сообщил Олег Белозёров.

Новый тариф будет действовать при покупке билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся в весенний и осенне-зимний периоды.

Фото: «Номер один»
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с 13 по 19 марта

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