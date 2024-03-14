В Бурятии 22 молодые семьи получили жилищные сертификаты
22 семьи республики, из них пять семей из Улан-Удэ, получили социальные выплаты в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Благодаря этому, они смогут улучшить свои жилищные условия. Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручили жилищные сертификаты семьям в торжественной обстановке.
В этом году Бурятии из федерального бюджета направили почти 50 млн рублей для улучшения жилищных условий семей. Из республиканского и местного бюджетов выделили еще по 20 млн рублей для улучшения жилищных условий 89 молодых семей.
Я с женой и старшей дочкой тоже жил в общежитии очень долго и в то время мечтал о собственной квартире. Мы все трудности преодолели. Самое главное – оставаться вместе. Я надеюсь, что все сертификаты, которые мы сегодня вручили от имени государства, помогут приобрести вам свою квартиру,
- сказал Игорь Шутенков, мэр Улан-Удэ.
Для того, чтобы претендовать на социальную выплату, молодым семьям до 35 лет необходимо встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту постоянной прописки.
Фото: администрация Улан-Удэ