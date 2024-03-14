Общество 14.03.2024 в 10:16

В Бурятии 22 молодые семьи получили жилищные сертификаты

Пятеро из них – жители Улан-Удэ
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии 22 молодые семьи получили жилищные сертификаты

22 семьи республики, из них пять семей из Улан-Удэ, получили социальные выплаты в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Благодаря этому, они смогут улучшить свои жилищные условия. Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручили жилищные сертификаты семьям в торжественной обстановке.  

Я с женой и старшей дочкой тоже жил в общежитии очень долго и в то время мечтал о собственной квартире. Мы все трудности преодолели. Самое главное – оставаться вместе. Я надеюсь, что все сертификаты, которые мы сегодня вручили от имени государства, помогут приобрести вам свою квартиру,

- сказал Игорь Шутенков, мэр Улан-Удэ.

 В этом году Бурятии из федерального бюджета направили почти 50 млн рублей для улучшения жилищных условий семей. Из республиканского и местного бюджетов выделили еще по 20 млн рублей для улучшения жилищных условий 89 молодых семей.

 Для того, чтобы претендовать на социальную выплату, молодым семьям до 35 лет необходимо встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту постоянной прописки.


Фото: администрация Улан-Удэ

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