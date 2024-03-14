Почти 9 миллионов россиян выбрали способ голосования с помощью Госуслуг

Почти 9 миллионов россиян выбрали удобный способ голосования с помощью Госуслуг в период с 29 января по 11 марта, сообщило Минцифры РФ.На Госуслугах можно было подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и на голосование на дому для маломобильных граждан. Те, у кого нет возможности отдать голос по адресу прописки, могли выбрать другой избирательный участок.Из 9 млн. россиян, воспользовавшихся госуслугами, 4,9 млн. человек подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно в электронном виде на федеральной платформе vybory.gov.ru. Это жители 28 регионов, где применяется дистанционное электронное голосование.3,7 млн человек выбрали на Госуслугах удобный избирательный участок с помощью сервиса «Мобильный избиратель».23,5 тыс. человек подали на портале заявления на голосование на дому. В случае одобрения заявки их посетят представители участковой избирательной комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.Фото: «Номер один»