Общество 14.03.2024 в 10:32

Почти 9 миллионов россиян выбрали способ голосования с помощью Госуслуг

На дистанционное голосование подали заявление пять миллионов человек
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Текст: Служба информации "Номер один"
Почти 9 миллионов россиян выбрали способ голосования с помощью Госуслуг
Почти 9 миллионов россиян выбрали удобный способ голосования с помощью Госуслуг в период с 29 января по 11 марта, сообщило Минцифры РФ.

На Госуслугах можно было подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и на голосование на дому для маломобильных граждан. Те, у кого нет возможности отдать голос по адресу прописки, могли выбрать другой избирательный участок.

Из 9 млн. россиян, воспользовавшихся госуслугами, 4,9 млн. человек подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно в электронном виде на федеральной платформе vybory.gov.ru. Это жители 28 регионов, где применяется дистанционное электронное голосование.

3,7 млн человек выбрали на Госуслугах удобный избирательный участок с помощью сервиса «Мобильный избиратель».

23,5 тыс. человек подали на портале заявления на голосование на дому. В случае одобрения заявки их посетят представители участковой избирательной комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Фото: «Номер один»
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