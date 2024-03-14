ВСЖД готовится к паводку

На Восточно-Сибирской железной дороге продолжаются работы по вскрытию водоотводов и малых водопропускных сооружений, которые стартовали еще в феврале, сообщили в пресс-службе магистрали.В настоящий момент от снега и льда расчищено более 1 тысяч мостов и труб, свыше 122 км кюветов и лотков, а также более 129 км нагорных и водоотводных канав. На станциях магистрали организованы уборка и вывоз снега. Работы выполнены на 40%.Помимо этого, на ВСЖД формируются 12 противоразмывных поездов. В составе каждого из них девять вагонов со щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инвентаря. При необходимости спецсостав может быть направлен в любую точку дороги и должен прибыть на место в кратчайший срок.Главная задача проводимых мероприятий – обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов.Фото: пресс-служба ВСЖД