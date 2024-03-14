Общество 14.03.2024 в 11:08

ВСЖД готовится к паводку

Для борьбы со стихией готовят 12 противоразмывных поездов
A- A+
Текст: Иван Иванов
ВСЖД готовится к паводку
На Восточно-Сибирской железной дороге продолжаются работы по вскрытию водоотводов и малых водопропускных сооружений, которые стартовали еще в феврале, сообщили в пресс-службе магистрали.

В настоящий момент от снега и льда расчищено более 1 тысяч мостов и труб, свыше 122 км кюветов и лотков, а также более 129 км нагорных и водоотводных канав. На станциях магистрали организованы уборка и вывоз снега. Работы выполнены на 40%.

Помимо этого, на ВСЖД формируются 12 противоразмывных поездов. В составе каждого из них девять вагонов со щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инвентаря. При необходимости спецсостав может быть направлен в любую точку дороги и должен прибыть на место в кратчайший срок.

Главная задача проводимых мероприятий – обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов.

Фото: пресс-служба ВСЖД
Теги
ВСЖД

Все новости

В Бурятии водителя заставили заплатить компенсацию пешеходу
14.03.2024 в 11:38
В Бурятии выступят лучшие оперные певцы
14.03.2024 в 11:27
Пара из района Бурятии отметила свою золотую свадьбу
14.03.2024 в 11:24
В Улан-Удэ жителей взволновал мужчина с автоматом
14.03.2024 в 11:13
ВСЖД готовится к паводку
14.03.2024 в 11:08
В Бурятии за звонки мошенников оштрафовали мобильного оператора
14.03.2024 в 10:53
Прятала тело младенца в погребе
14.03.2024 в 10:48
В Улан-Удэ изменится расписание маршрута №100
14.03.2024 в 10:35
Почти 9 миллионов россиян выбрали способ голосования с помощью Госуслуг
14.03.2024 в 10:32
В Улан-Удэ открылась выставка необычного мастера
14.03.2024 в 10:17
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
В Бурятии водителя заставили заплатить компенсацию пешеходу
Он сбил женщину на тротуаре и не оказал пострадавшей никакой помощи
14.03.2024 в 11:38
Пара из района Бурятии отметила свою золотую свадьбу
«Мы прошли вместе трудные годы, но терпение и труд все перетрут», - считают они
14.03.2024 в 11:24
В Улан-Удэ жителей взволновал мужчина с автоматом
Игрушечный ствол или настоящий – непонятно
14.03.2024 в 11:13
В Улан-Удэ изменится расписание маршрута №100
Оно будет действовать с 16 марта в выходные
14.03.2024 в 10:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru