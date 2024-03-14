Пара из района Бурятии отметила свою золотую свадьбу

Дряхловы Геннадий Викторович и Надежда Кирилловна из Селенгинского района отметили 50-летний юбилей своей любви. Пара проживает в селе Тохой. Они зарегистрировали свой брак 8 марта 1974 года в Сельсовете. Жили и трудились в родном селе, родили и воспитали 3 детей. Сейчас имеют уже 8 внуков

«Мы прошли вместе трудные годы, но терпение и труд все перетрут»,



- приводят их слова в группе «Селенга-инфо 24/7».



Жителей поздравляют с золотой свадьбой и желают долгого семейного счастья и крепкого здоровья.

Фото: «Селенга-инфо.24/7»