Женский вклад в Победу обсудили на форуме «Разговоры о важном для взрослых: Женский взгляд»

12 марта во Владивостоке прошел дальневосточный форум «Разговоры о важном для взрослых: Женский взгляд». В его работе принимали участие общественники и представители социального бизнеса Бурятии.– Окружной патриотический форум собрал самых активных женщин ДФО, – отметил в приветственном слове вице-премьер правительства – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев. – Часто именно женский взгляд, женская чуткость и гибкость помогают нам избежать проблем, найти наиболее эффективные пути решения имеющихся вопросов. Сегодня перед Россией, перед Дальним Востоком стоит большое количество задач. Уверен, окружной патриотический форум позволит взглянуть на них с другой стороны, будет способствовать выработке новых, нетривиальных подходов к их разрешению.Форум открыла секция «Страна героев: женский взгляд». Она посвящена вкладу женщин в Победу в специальной военной операции. Модератором секции выступил исполнительный директор международного информационного агентства «Россия сегодня», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.– Многие женщины России, когда мужчины ушли на фронт, сразу сплотились и научились тому, чего раньше не умели, например, плести маскировочные сети или мастерить окопные свечи. И теперь они делают это все вместе на регулярной основе не для того, чтобы получить выгоду или прибыль, а потому что хотят оказать помощь бойцам, выполняющим свой воинский долг и защищающим родные рубежи, – сказал Кирилл Вышинский.Женщины Бурятии оказывают помощь воинам с первых дней специальной военной операции. Например, волонтёры центра «Сила Добра 03», костяк которого составляют женщины, изготовили и отправили на фронт за год с небольшим более 7000 маскировочных сетей, около 300 бронежилетов, более трёх тысяч подсумков и тактических носилок, более пяти тысяч балаклав и многое другое.– Женщины душой переживают за наших защитников и в тылу делают все возможное для того, чтобы приблизить общую Победу. Они собирают добровольные пожертвования, закупают материалы, плетут камуфляжные сети. Их труд действительно заслуживает большой благодарности! – сказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.Темой форума также стала работа Государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. Бурятский филиал госфонда оказывает содействие и поддержку уволенным с военной службы ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО, семьям погибших участников СВО, защитникам Донбасса, участникам боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Сотрудники филиала госфонда в 2023 году приняли более 4,7 тысяч жителей республики, получили 6,8 тысячи запросов, из которых более 5,3 тысяч отработаны. Большая часть запросов касалась мер поддержки – денежных выплат, оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, трудоустройства, переобучения.Форум «Разговоры о важном для взрослых: Женский взгляд» собрал более 450 представителей из всех регионов ДФО. На площадке форума выступили руководители региональных общественных и волонтерских организаций, бизнес-структур, лидеры общественного мнения. Они обсудили также актуальные темы, посвящённые построению успешной карьеры на Дальнем Востоке, роли женщины в законотворчестве, социально-экономическом развитии страны и другим вопросам.Организаторы форума – аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России и НКО «Фонд развития социальных инициатив». Как отметили организаторы, форум стал логическим продолжением послания президента Федеральному собранию РФ, в котором Владимир Путин определил поддержку материнства, института семьи, женщин приоритетными темами страны.Фото: пресс-служба правительства Бурятии