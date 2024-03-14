Жителям Бурятии объяснили, как восстановить утерянные документы на недвижимость

В Роскадастре Бурятии рассказали, как можно быстро восстановить потерянные документы на недвижимость.Напомним, согласно действующему законодательству, единственным доказательством права на недвижимость является запись о государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Выписка может быть предоставлена в бумажной или электронной форме.- Восстановить утерянные документы можно как в офисе МФЦ, так на портале Госуслуг. Чтобы получить выписку на сайте Госуслуг, необходимо войти в личный кабинет и выбрать соответствующую категорию документа. Стоимость полной электронной выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости составляет 290 рублей, - объяснили в Роскадастре.Краткую онлайн-выписку из ЕГРН с общей информацией о недвижимости без планов и схем можно заказать на Госуслугах, она бесплатная, приходит через несколько минут.Источник: «Номер один»