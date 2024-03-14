Общество 14.03.2024 в 13:12

Жителям Бурятии объяснили, как восстановить утерянные документы на недвижимость

Это можно сделать в офисе МФЦ и на портале Госуслуг
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии объяснили, как восстановить утерянные документы на недвижимость
В Роскадастре Бурятии рассказали, как можно быстро восстановить потерянные документы на недвижимость.

Напомним, согласно действующему законодательству, единственным доказательством права на недвижимость является запись о государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Выписка может быть предоставлена в бумажной или электронной форме.

- Восстановить утерянные документы можно как в офисе МФЦ, так на портале Госуслуг. Чтобы получить выписку на сайте Госуслуг, необходимо войти в личный кабинет и выбрать соответствующую категорию документа. Стоимость полной электронной выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости составляет 290 рублей, - объяснили в Роскадастре.

Краткую онлайн-выписку из ЕГРН с общей информацией о недвижимости без планов и схем можно заказать на Госуслугах, она бесплатная, приходит через несколько минут.

Источник: «Номер один»
Теги
документы

Все новости

Жителям Бурятии объяснили, как восстановить утерянные документы на недвижимость
14.03.2024 в 13:12
55-летний житель Бурятии погиб на СВО
14.03.2024 в 13:02
«Судья из Москвы» вытянул из улан-удэнской пенсионерки крупную сумму денег
14.03.2024 в 12:56
Артисты Русского драмтеатра исполнили знаменитую норвежскую пьесу
14.03.2024 в 12:40
В Бурятии туристы застряли на льду Байкала
14.03.2024 в 12:32
Улан-Батор разобьют на 42 зоны
14.03.2024 в 12:29
В Улан-Удэ потушили пожар в доме
14.03.2024 в 12:23
Женский вклад в Победу обсудили на форуме «Разговоры о важном для взрослых: Женский взгляд»
14.03.2024 в 12:03
В Бурятии водителя заставили заплатить компенсацию пешеходу
14.03.2024 в 11:38
В Бурятии выступят лучшие оперные певцы
14.03.2024 в 11:27
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

Читайте также
Улан-Батор разобьют на 42 зоны
Это облегчит жителям получение госуслуг
14.03.2024 в 12:29
Женский вклад в Победу обсудили на форуме «Разговоры о важном для взрослых: Женский взгляд»
В его работе приняли участие общественники и представители социального бизнеса Бурятии
14.03.2024 в 12:03
В Бурятии водителя заставили заплатить компенсацию пешеходу
Он сбил женщину на тротуаре и не оказал пострадавшей никакой помощи
14.03.2024 в 11:38
Пара из района Бурятии отметила свою золотую свадьбу
«Мы прошли вместе трудные годы, но терпение и труд все перетрут», - считают они
14.03.2024 в 11:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru