Общество 14.03.2024 в 13:12
Жителям Бурятии объяснили, как восстановить утерянные документы на недвижимость
Это можно сделать в офисе МФЦ и на портале Госуслуг
В Роскадастре Бурятии рассказали, как можно быстро восстановить потерянные документы на недвижимость.
Напомним, согласно действующему законодательству, единственным доказательством права на недвижимость является запись о государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Выписка может быть предоставлена в бумажной или электронной форме.
- Восстановить утерянные документы можно как в офисе МФЦ, так на портале Госуслуг. Чтобы получить выписку на сайте Госуслуг, необходимо войти в личный кабинет и выбрать соответствующую категорию документа. Стоимость полной электронной выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости составляет 290 рублей, - объяснили в Роскадастре.
Краткую онлайн-выписку из ЕГРН с общей информацией о недвижимости без планов и схем можно заказать на Госуслугах, она бесплатная, приходит через несколько минут.
Источник: «Номер один»
Напомним, согласно действующему законодательству, единственным доказательством права на недвижимость является запись о государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Выписка может быть предоставлена в бумажной или электронной форме.
- Восстановить утерянные документы можно как в офисе МФЦ, так на портале Госуслуг. Чтобы получить выписку на сайте Госуслуг, необходимо войти в личный кабинет и выбрать соответствующую категорию документа. Стоимость полной электронной выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости составляет 290 рублей, - объяснили в Роскадастре.
Краткую онлайн-выписку из ЕГРН с общей информацией о недвижимости без планов и схем можно заказать на Госуслугах, она бесплатная, приходит через несколько минут.
Источник: «Номер один»
Тегидокументы