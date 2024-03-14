Общество 14.03.2024 в 13:34

Житель Бурятии судился с военкоматом из-за мобилизации

Мужчина пытался доказать, что имеет право на отсрочку от призыва на военную службу

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Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии судился с военкоматом из-за мобилизации

В Кабанском районе отец двоих детей получил повестку из военкомата о призыве на военную службу в рамках мобилизации. Незадолго до этого он собирался удочерить еще одного ребенка супруги. Кроме того, женщина снова забеременела. Мужчина обратился с заявлением о предоставлении отсрочки от прохождения службы на СВО ввиду наличия на иждивении троих несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет. Однако в отсрочке ему отказали.

На основании Указа Президента РФ от 21.09.2022г. №647 военный комиссариат Кабанского района Республики Бурятия направил отца троих детей, которым на момент его призыва исполнилось 15 лет, три года и два года для прохождения военной службы по мобилизации в одну из войсковых частей.

Мужчина обратился с заявлением о предоставлении отсрочки от прохождения службы в СВО ввиду наличия на иждивении троих несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет. Также он сообщил, что его супруга находится на шестой неделе беременности. В ноябре он получил ответ из Военного комиссариата Республики Бурятия о том, что на основании решения призывной комиссии Республики Бурятия ему отказано в предоставлении отсрочки.

Тогда мужчина обратился в Октябрьский районный суд с иском о признании незаконным решения призывной комиссии Республики Бурятия об отказе в предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации.

В суде представитель мобилизованного рассказала, что на момент призыва ее доверитель официально являлся отцом двоих детей, но незадолго до мобилизации подал в суд заявление об удочерении ребенка супруги. Однако производство по делу приостановили в связи с его убытием на СВО. Также представитель рассказала, что супруга мобилизованного на момент его призыва была беременны четвертым ребенком. У самого мобилизованного, по словам представителя, болезнь коленных суставов, ему нужна операция.

Представитель Призывной комиссии по мобилизации Республики Бурятия и Военного комиссариата Республики Бурятия возражала против удовлетворения заявленных требований. Полагала, что у мобилизованного отсутствует право на предоставление отсрочки, поскольку законом предусмотрено предоставление отсрочки гражданам, имеющим четырех и более детей в возрасте до 16 лет, у мобилизованного же трое детей в возрасте до 16 лет. Кроме того, Указания Генштаба Вооруженных сил РФ в части предоставления отсрочки гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей, признаны утратившими силу на основании нового Указания Генштаба Вооруженных сил РФ от 21.12.2022г.

Суд пришел к выводу о том, что доводы мобилизованного о распространении в отношении него действия Указаний Генштаба дающих право на отсрочку, необоснованны, поскольку отсрочка в период действия данных Указаний предоставлялась гражданам, имевшим трех детей в возрасте до 16 лет на дату их передачи в воинские части. У мобилизованного же на момент призыва по мобилизации имелось двое детей в возрасте до 16 лет, третий ребенок в возрасте до 16 лет был удочерен на основании решения суда позже.

«Само по себе намерение удочерить несовершеннолетнего ребенка супруги и подача в суд заявления об удочерении правового значения не имеют, юридически значимым обстоятельством является наличие оснований для предоставления отсрочки (вступившее в законную силу решения суда об удочерении, оформление удочерения в соответствующем порядке в органах ЗАГСа)»,- отмечается в материалах дела.

Октябрьский районный суд решил исковое заявление мобилизованного об оспаривании отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации оставить без удовлетворения.

 
Фото: "Номер один"

 

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СВО суд отсрочка мобилизация

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