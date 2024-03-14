В Иволгинском районе Бурятии открылся долгожданный детский сад

Сегодня в Иволгинском районе открылся долгожданный новый детский сад. Он будет принимать детей с улуса Нур-Селение и села Нижней Иволги.- Детский сад построен при поддержке нашего президента. В рамках нацпроектов только в Иволгинском районе мы построили 8 детских садов и 9 школ. Создаем все условия, чтобы наши дети могли развиваться в лучших условиях. Еще 2 детских сада в этом году мы откроем здесь, в Иволгинском районе. Работа не останавливается. Работа продолжается. Все для наших детей, - отметил глава республики.Детсад начнет принимать детей в апреле, на сегодняшний день ведётся завершающая работа по оформлению документации и лицензирование. Как рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков, летом к зданию будет построена дорога и оборудованы парковочные места.Также 14 марта Иволгинскому району Алексей Цыденов передал новый погрузчик. Техника закуплена в рамках республиканской программы поддержки лизинга дорожной техники.- Техника, которую районы приобретают на свой баланс, позволяет районам больше и лучше содержать дороги, меньше на это тратить денег, чем, когда привлекаются по конкурсу сторонние организации. И небольшие, и большие ремонты получается сделать более оперативно и мобильно. В Иволгинский район в прошлом году был приобретен большой и малый грейдеры, самосвал. И вот сегодня передаем району новый погрузчик. По всем направлениям - по социальным и дорожным объектам, по энергоинфраструктуре, работаем и будем работать. У нас есть поддержка, наш президент Владимир Владимирович без внимания не оставляет, - подчеркнул глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии