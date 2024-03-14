Общество 14.03.2024 в 13:47

В Иволгинском районе Бурятии открылся долгожданный детский сад

Садик предназначен для детей, проживающих в улусе Нур-Селение и селе Нижняя Иволга
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Иволгинском районе Бурятии открылся долгожданный детский сад
Сегодня в Иволгинском районе открылся долгожданный новый детский сад. Он будет принимать детей с улуса Нур-Селение и села Нижней Иволги.

- Детский сад построен при поддержке нашего президента. В рамках нацпроектов только в Иволгинском районе мы построили 8 детских садов и 9 школ. Создаем все условия, чтобы наши дети могли развиваться в лучших условиях. Еще 2 детских сада в этом году мы откроем здесь, в Иволгинском районе. Работа не останавливается. Работа продолжается. Все для наших детей, - отметил глава республики.

Детсад начнет принимать детей в апреле, на сегодняшний день ведётся завершающая работа по оформлению документации и лицензирование. Как рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков, летом к зданию будет построена дорога и оборудованы парковочные места.

Также 14 марта Иволгинскому району Алексей Цыденов передал новый погрузчик. Техника закуплена в рамках республиканской программы поддержки лизинга дорожной техники.

- Техника, которую районы приобретают на свой баланс, позволяет районам больше и лучше содержать дороги, меньше на это тратить денег, чем, когда привлекаются по конкурсу сторонние организации. И небольшие, и большие ремонты получается сделать более оперативно и мобильно. В Иволгинский район в прошлом году был приобретен большой и малый грейдеры, самосвал. И вот сегодня передаем району новый погрузчик. По всем направлениям - по социальным и дорожным объектам, по энергоинфраструктуре, работаем и будем работать. У нас есть поддержка, наш президент Владимир Владимирович без внимания не оставляет, - подчеркнул глава Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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