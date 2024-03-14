В Бурятии на выходных вновь выпадет снег

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Бурятии в ближайшие выходные. Так, 15 марта в республике ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, а утром и днем по южной половине местами выпадет снег. Ветер переменный 3-8, днем в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью составит -12,-17, местами -22,-27, по югу при облачности -6,-11. Днем воздух прогреется до -2 до +3, местами -4,-9.

В Улан-Удэ 15 марта ожидается похолодание. Ночью будет без осадков, а днем во второй половине возможен небольшой сне. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью опустится до -13, -15 градусов, а днем столбики термометра поднимутся до 0.

В субботу, 16 марта сохранится переменная облачность. Местами выпадет небольшой снег, ночью по южной половине - до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 5-10, по южной половине местами до 13-15 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -15,-20, по северу до -26. Днем будет до -2,+3, местами -3,-8.

В воскресенье, 17 марта, также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -23,-28, по югу -9,-14. Днем до -1,+4, местами похолодает до -4,-9.





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