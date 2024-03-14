Общество 14.03.2024 в 14:35

В Бурятии трое маленьких братьев попали в одну приемную семью

С начала года 39 ребятишек-сирот обрели родителей
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии трое маленьких братьев попали в одну приемную семью

С начала 2024 года в семьи республики передали 39 ребятишек, оставшихся без попечения родных, сообщают в минсоцзащиты Бурятии. Среди них трое маленьких братьев Баясхалан, Булат и Бэликто из Кяхтинского района. Они обрели родителей в начале марта. Их забрали многодетные родители Баясхалан и Сэсэгма.

«Надеемся, что детки в вашей семье вырастут хорошими людьми и достойными гражданами нашей страны. Пусть в вашей семье царят мир и бесконечная вера в добро»,

- пожелали специалисты детского учреждения.

Всего с начала года из центра «Добрый» в семьи республики переданы 7 детей. Трое из них сейчас проживают под опекой родственников и 4 ребят обрели приемные семьиНа сегодня в детских социальных учреждениях республики временно проживают еще 356 детей. 


Фото: Минсоцзащиты РБ

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