В Бурятии трое маленьких братьев попали в одну приемную семью

С начала 2024 года в семьи республики передали 39 ребятишек, оставшихся без попечения родных, сообщают в минсоцзащиты Бурятии. Среди них трое маленьких братьев Баясхалан, Булат и Бэликто из Кяхтинского района. Они обрели родителей в начале марта. Их забрали многодетные родители Баясхалан и Сэсэгма.



«Надеемся, что детки в вашей семье вырастут хорошими людьми и достойными гражданами нашей страны. Пусть в вашей семье царят мир и бесконечная вера в добро»,



- пожелали специалисты детского учреждения.



Всего с начала года из центра «Добрый» в семьи республики переданы 7 детей. Трое из них сейчас проживают под опекой родственников и 4 ребят обрели приемные семьиНа сегодня в детских социальных учреждениях республики временно проживают еще 356 детей.



Фото: Минсоцзащиты РБ