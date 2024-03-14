В Бурятии в нацпарке маленькая ондатра «проверила» машину инспекторов

На днях, во время патрулирования по Забайкальскому национальному парку, у сотрудников «Заповедного Подлеморья» случилась первая встреча с ондатрой в 2024 году. Этих зверьков также называют мускусные крысы. Они селятся в различных водоёмах – речках, озёрах, прудах, болотах и т.д.

«Семьи держатся обособленно, не пускают на свою территорию чужих особей. Для холодов они готовят сложную («многокомнатную») нору или несколько хаток, расположенных близко друг к другу. Последние сооружаются над отдушинами во льду. На зиму хвостатые не впадают в спячку, но пропадают из поля зрения людей. И если в тёплый период года грызуны поедают пищу на берегу, на плавающих предметах или кормовых площадках, буквально у всех на виду, то зимой кормятся исключительно в норках или хатках-столовых. Когда водоёмы покрываются льдом, основной пищей служат корневища, осенние побеги, погруженные виды растений», - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Как отмечают специалисты, у ондатры, попавшей на видео, скорее всего, уже оттаяла хатка и она отправилась на поиски новых весенних приключений. По словам автора видео, при встрече крыса проверила давление в шинах, «провела техосмотр» транспортного средства инспекторов, после чего, удовлетворённая результатом, вернулась к купанию в луже.