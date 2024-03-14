В Улан-Удэ с приходом весны на улицах оттаяли мусор и мертвые животные

С приходом весны в городе оголилась проблема – с таянием снега наружу «вышел» весь мусор.

«Хватит бросать мусор где попало, уважайте то место, где вы живете! Учите своих детей, что нельзя мусорить, для сбора мусора есть специальные урны. Особенно курящих людей это касается. Весь город в бычках. Помните, что чисто не там, где убирают, а там где не мусорят. А к администрации города также просьба устанавливать больше мусорных урн по городу. Иногда оглядываешься в поисках урны, чтобы выбросить, к примеру, обёртку от шоколадки, а её просто нет в пределах видимости. Приходится ходить с мусором в карманах»,



- обращается житель в паблике "Аноним 03".









Горожане опубликовали сразу несколько показательных фотографий с разных районов города. Так, один из снимков снят в микрорайоне Комушка.

«Красивый вид, не правда ли?! Это Комушка. Я не поленюсь, всё за вами уберу, но и постараюсь сделать так, чтобы машина сюда больше не заехала, господа свиньи!» - злится местная жительница.

«Снег уже сошел в Улан-Удэ?» - спрашивают в комментариях. На снимках видно, что небольшую поляну облюбовали любители выпить – там огромное количество пустых бутылок и целлофановых пакетов от еды.

Жители также опубликовали фотографии с улицы Лимонова. Там, начиная с мусорного бака и заканчивая деткой площадкой, все завалено отходами.







«Уже невозможно терпеть этих бездарей с городской управляющей организации, что сидят на Лимонова, 10. Сколько куда не обращались - полный ноль! Деньги собирают, а услуги не предоставляет. Хоть к Цыденову обращайся!» - пишет автор поста.







Не менее печальное фото опубликовали горожане со 140 микрорайона. Там в лесополосе рядом с домами несколько недель лежит труп, судя по всему, собаки - автор снимка скрыл животное на кадре.







«В лесу 140 квартала лежит тело бездомной собаки с 2 марта по сей день. Куда только не звонила, чтобы вывезли тело, пришли к итогу, что занимается вывозом комитет городского хозяйства. До КГХ смогла дозвониться только 4 марта, заявку приняли, но спустя неделю тело так и лежало. Позвонила повторно, на что получила ответ, мол мы вывезем тело, но пока неизвестно, точно ли мы вывозим, как только будет распоряжение или приказ о назначении КГХ по данным мероприятиям, вывезем собаку. На сегодня, 13 марта 2024 года тело так и лежит»,



- сетует жительница.



Еще одним фото поделились жители Гастелло 7. Там жители разбросали мусор неподалеку от бака.

«Один мусорный бак на целый околодок. Возле Гастелло 7, куда отходы выбрасывать? Да и ещё как на помойке люди живут» - недоволен автор.



Многие жители в комментариях призывают земляков к порядку, а также предлагают выйти на субботник.





Фото: Аноним 03