Учительница из Бурятии заняла третье место в международном конкурсе

Сегодня в Улан-Удэ подвели итоги международного конкурса по бурятскому языку «Эрхим Багша-2024». Арюна Дымбрылова, учитель школы №47 города Улан-Удэ заняла третье место в международном конкурсе.

Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил награды всем участникам и поздравил победителей конкурса.

- Язык - это основа культуры. И если он с детства не привит, то во взрослом возрасте сделать его родным уже сложно. Поэтому та работа, которая ведётся с детьми по сохранению языка, важна и нужна. Ее необходимо вести, в первую очередь, в семье, с рождения, с малых лет. Ведь на родном языке человек не только говорит, он думает, видит сны, признается в любви. Тогда культура нации сохраняется. Хочу отдать должное нашим учителям. У вас не работа, а миссия. Несите эту миссию достойно. Хочу поблагодарить всех участников, поздравить победителей, - сказал Алексей Цыденов.

С 11 по 14 марта учителя проходили отборочные туры, где показали свои профессионализм и педагогические навыки на нескольких этапах. В финал конкурса прошли семь педагогов.

- Я счастлива, меня переполняют эмоции, для меня – это огромная честь. Волнение было, но это безумно приятно. Моё третье место – это для меня показатель, что я могу быть лучше, что я могу совершенствовать свои навыки и методики преподавания, - поделилась эмоциями Арюна Дымбрылова, учитель бурятского языка школы № 47 г. Улан-Удэ.

Также в конкурсе приняли участие педагоги и из других школ города - Жибзема Базарова, учитель начальных классов, бурятского языка и литературы бурятской гимназии №29, Баярма Лыгденова, учитель бурятского языка школы №32, Марина Токуренова, учитель бурятского языка гимназии №33.

Конкурс посвящен году семьи и проводится в республике более 20 лет. А с 2016 года получил статус международного.

Фото: администрация г. Улан-Удэ