Бурятия окажет гуманитарную помощь скотоводам Монголии

По поручению правительства России власти Бурятии готовят гуманитарную помощь для Монголии, где из-за глубокого снега идет железный и белый дзуд (зимняя бескормица). Там погибло свыше миллиона голов скота, тысячи животноводов лишились большинства поголовья. Тысячи семей оказались в крайне тяжелом положении.Для спасения оставшихся животных нужны корма.Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, республика готовит к отправке в Монголию 8,5 тысяч тонн зернофуража (кормовые пшеница и овес). Это примерно 425 20-тонных зерновозов.«У нас есть возможности оказать помощь монгольским друзьям. В прошлом году Бурятия собрала рекордный урожай зерновых - 140 тыс. тонн, что на 20% превысило сбор за 2022 год. Кормовое зерно — это концентрированные корма с высоким содержанием протеина и белка. Меньший объем корма понадобится для поддержания большего количества поголовья до появления первой растительности», - рассказал Алексей Цыденов.В свою очередь правительство России поручило таможне в упрощенном порядке и без взимания пошлин оформлять гуманитарные грузы через границу.Фото: «Номер один»