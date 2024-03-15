У умерших жителей Бурятии будут забирать почки

В этом году в Бурятии планируется впервые начать трупную трансплантацию почек. Как сообщили в республиканском Минздраве, для этого осенью 2023 года было проведено совместное совещание с правоохранительными органами на уровне главы Бурятии Алексея Цыденова, на котором был разработан и внедрен в МИС «Ариадна» чек-лист «Смерть мозга».«Сейчас проводится ежедневный мониторинг пациентов с комой III степени. Проводится работа с «листом ожидания», ежемесячно проводится отборочная комиссия. В настоящее время в листе ожидания находятся 24 пациента», - рассказали в Минздраве.Напомним, операции по пересадке почек в Бурятии начали делать в 2021 году. Но до этого года в качестве доноров органов выступали только родственники больных пациентов.Как отметили в Минздраве, в РКБ им. Семашко с 2021 по 2023 годы проведено 9 операций по трансплантации почек от родственных доноров. А на 2024 год запланировано 7 операций.Фото: телеграм-канал Минздрава Бурятии