Общество 15.03.2024 в 09:25

У умерших жителей Бурятии будут забирать почки

Органы используют для спасения больных граждан
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Текст: Андрей Константинов
У умерших жителей Бурятии будут забирать почки
В этом году в Бурятии планируется впервые начать трупную трансплантацию почек. Как сообщили в республиканском Минздраве, для этого осенью 2023 года было проведено совместное совещание с правоохранительными органами на уровне главы Бурятии Алексея Цыденова, на котором был разработан и внедрен в МИС «Ариадна» чек-лист «Смерть мозга».

«Сейчас проводится ежедневный мониторинг пациентов с комой III степени. Проводится работа с «листом ожидания», ежемесячно проводится отборочная комиссия. В настоящее время в листе ожидания находятся 24 пациента», - рассказали в Минздраве.

Напомним, операции по пересадке почек в Бурятии начали делать в 2021 году. Но до этого года в качестве доноров органов выступали только родственники больных пациентов.

Как отметили в Минздраве, в РКБ им. Семашко с 2021 по 2023 годы проведено 9 операций по трансплантации почек от родственных доноров. А на 2024 год запланировано 7 операций.
 
Фото: телеграм-канал Минздрава Бурятии
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здравоохранение трансплантация

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