Общество 15.03.2024 в 09:54

В Бурятии работникам школ задерживали и недоплачивали зарплату

Нарушения в работе управления образования выявила прокуратура
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии работникам школ задерживали и недоплачивали зарплату
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Хоринского управления образования.

«Установлено, что в нарушение закона работникам 16 подведомственных учреждению школ заработная плата выплачена позже установленных коллективными договорами сроков. Денежная компенсация за задержку выплат не произведена. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, занижена», - рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор района внесен руководителю учреждения представление. По результатам его рассмотрения права работников восстановлены, все необходимые выплаты произведены в полном объеме.

Кроме того, по постановлениям прокурора руководитель управления образования и само учреждение привлечены к административной ответственности. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Фото: «Номер один»
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