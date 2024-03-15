В Бурятии работникам школ задерживали и недоплачивали зарплату

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Хоринского управления образования.«Установлено, что в нарушение закона работникам 16 подведомственных учреждению школ заработная плата выплачена позже установленных коллективными договорами сроков. Денежная компенсация за задержку выплат не произведена. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, занижена», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор района внесен руководителю учреждения представление. По результатам его рассмотрения права работников восстановлены, все необходимые выплаты произведены в полном объеме.Кроме того, по постановлениям прокурора руководитель управления образования и само учреждение привлечены к административной ответственности. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.Фото: «Номер один»