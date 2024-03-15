Общество 15.03.2024 в 09:54
В Бурятии работникам школ задерживали и недоплачивали зарплату
Нарушения в работе управления образования выявила прокуратура
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Хоринского управления образования.
«Установлено, что в нарушение закона работникам 16 подведомственных учреждению школ заработная плата выплачена позже установленных коллективными договорами сроков. Денежная компенсация за задержку выплат не произведена. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, занижена», - рассказали в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокурор района внесен руководителю учреждения представление. По результатам его рассмотрения права работников восстановлены, все необходимые выплаты произведены в полном объеме.
Кроме того, по постановлениям прокурора руководитель управления образования и само учреждение привлечены к административной ответственности. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что в нарушение закона работникам 16 подведомственных учреждению школ заработная плата выплачена позже установленных коллективными договорами сроков. Денежная компенсация за задержку выплат не произведена. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, занижена», - рассказали в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокурор района внесен руководителю учреждения представление. По результатам его рассмотрения права работников восстановлены, все необходимые выплаты произведены в полном объеме.
Кроме того, по постановлениям прокурора руководитель управления образования и само учреждение привлечены к административной ответственности. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»