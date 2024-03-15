Общество 15.03.2024 в 10:45
В Бурятии пресекли незаконную перевозку лошадей
Животных перемещали без ветеринарных сопроводительных документов
Текст: Андрей Константинов
На горячую линию Управления ветеринарии Бурятии сообщили о незаконной перевозке четырех лошадей. Информация поступила от сотрудника ДПС с поста в селе Сотниково Иволгинского района. Животных пытались перевезти без ветеринарных сопроводительных документов из Кабанского в Заиграевский район Бурятии.
«Ответственные службы оперативно отреагировали на сообщение. Россельхознадзор в присутствии специалиста ветслужбы выписал требование о возврате лошадей в место вывоза. Лошадей вернули и разгрузили в Кабанском районе», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.
В ведомстве напомнили, что несанкционированное перемещение животных без контроля ветеринарной службы может привести к распространению заразных болезней. За нарушения правил перемещения скота предусмотрена административная ответственность.
О фактах незаконной перевозки скота и продукции животноводства необходимо сообщать в полицию и на горячую линию Управления ветеринарии по номеру 36-20-22.
Фото: Управление ветеринарии Бурятии
«Ответственные службы оперативно отреагировали на сообщение. Россельхознадзор в присутствии специалиста ветслужбы выписал требование о возврате лошадей в место вывоза. Лошадей вернули и разгрузили в Кабанском районе», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.
В ведомстве напомнили, что несанкционированное перемещение животных без контроля ветеринарной службы может привести к распространению заразных болезней. За нарушения правил перемещения скота предусмотрена административная ответственность.
О фактах незаконной перевозки скота и продукции животноводства необходимо сообщать в полицию и на горячую линию Управления ветеринарии по номеру 36-20-22.
Фото: Управление ветеринарии Бурятии