В Бурятии пресекли незаконную перевозку лошадей

На горячую линию Управления ветеринарии Бурятии сообщили о незаконной перевозке четырех лошадей. Информация поступила от сотрудника ДПС с поста в селе Сотниково Иволгинского района. Животных пытались перевезти без ветеринарных сопроводительных документов из Кабанского в Заиграевский район Бурятии.«Ответственные службы оперативно отреагировали на сообщение. Россельхознадзор в присутствии специалиста ветслужбы выписал требование о возврате лошадей в место вывоза. Лошадей вернули и разгрузили в Кабанском районе», - сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.В ведомстве напомнили, что несанкционированное перемещение животных без контроля ветеринарной службы может привести к распространению заразных болезней. За нарушения правил перемещения скота предусмотрена административная ответственность.О фактах незаконной перевозки скота и продукции животноводства необходимо сообщать в полицию и на горячую линию Управления ветеринарии по номеру 36-20-22.Фото: Управление ветеринарии Бурятии