Деньги на ветер

Мэрия Улан-Удэ, кажется, наконец-то занялась проблемой утечек тепла из уличных тепловых люков в окружающее пространство. Яркий пример подобной жилищно-коммунальной бесхозяйственности - это улица Терешковой.Проходящие или проезжающие по этой магистральной улице замечают, что многие годы у «терешковского» тротуара идет утечка тепла из местных тепловых люков. Судя по всему, около тротуара проходит теплотрасса. Клубы пара, которые круглосуточно вырываются зимой наружу, стали неотъемлемой частью здешнего городского пейзажа. Впечатление - как будто внизу сидят подземные драконы и дышат.Так, парят несколько люков у тротуара близ остановки «Техникум строительства и городского хозяйства». На них часто собираются голуби, чтобы погреться. Окрестные кусты покрыты толстым слоем инея. Напротив супермаркета «Абсолют», стоящего невдалеке, также парит люк.И в других местах улицы есть тепловые люки, парящие уже многие годы. Естественно, это происходит потому, что объекты инфраструктуры имеют какую-то неисправность. При их нормальном техническом состоянии, как легко догадаться, пар не должен выходить наружу.Увы, никаких действий по ликвидации этих вопиющих фактов равнодушия и бесхозяйственности из года в год не наблюдается.Всем давно известно, что в стране провозглашена линия на энергосбережение в ЖКХ, на повышение энергоэффективности. В других городах России, возможно, на самом деле очень бдительно следят за тем, чтобы дорогостоящим теплом не отапливалось небо, и оперативно пресекают подобное, если оно происходит. Но на улан-удэнской улице Терешковой не чувствуется какого-то рвения.Ежегодно стоимость гигакалории тепла в Улан-Удэ увеличивается. Это по своему кошельку видят те, кто платит за отопление и другие ЖКХ услуги: граждане, предприятия, социальные учреждения. Когда Республиканская служба по тарифам утверждает очередную наценку, новые тарифы объясняют это тем, что, мол, экономические условия вынуждают коммунальные предприятия поднять цену.Но возникает логичный вопрос – а может быть, сначала надо прекратить бездарный выброс тепла в окружающее уличное пространство и уже после этого поднимать тарифы? Ведь если попытаться подсчитать, сколько гигакалорий тепла безвозвратно «утекло» из «терешковских» люков, то, скорее всего, выйдет очень солидная сумма. Это значит, что финансовый ущерб от теплопотерь постоянно нарастает.Отметим, что улица Терешковой не единственное место в столице республики, где под землей «сидят» и «дышат» такие же «драконы».Чиновники должны были еще годы назад сесть в зимнее время в свои служебные автомобили и просто проехаться по улицам Улан-Удэ, чтобы заметить места коммунального непотребства, составить их список и начать работу по устранению неполадок. Можно даже остановиться, чтобы зафиксировать парящие люки на фото или видео.Перед началом каждого отопительного сезона на жилые дома и объекты коммунальной инфраструктуры в Улан-Удэ оформляются паспорта готовности. Непонятно, оформляли ли такой паспорт на теплотрассу на улице Терешковой. Если да, то у кого хватило совести регулярно выдавать его на объект, находящийся в «протекающем» состоянии? Или выдавали с широко закрытыми глазами?«Номер один» обратился в комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ с некоторыми вопросами на эту тему.В частности, мы спросили про улицу Терешковой - что мешает прекратить парение люков? Возможно, нельзя это сделать при всем желании по каким-то техническим причинам?Чиновники по неизвестной причине ничего не прояснили по этому поводу. Так что мы предположим, что все эти годы им ничто не мешало сделать необходимые шаги.По другим вопросам в комитете пояснили, что собственником тепловых камер является город Улан-Удэ, но объекты переданы по договору аренды ПАО «ТГК-14».- Согласно утвержденному графику, с представителями администрации района и ПАО «ТГК-14» в январе 2024 года производилась плановая проверка тепловых камер, в результате чего выявлены замечания и направлены предписания для их устранения. На основании выявленных замечаний ПАО «ТГК-14» составляет календарный график производства работ по устранению замечаний, - сказал и. о. заместителя председателя комитета городского хозяйства Иван Рыбальченко.Неужели от возмущенных улан-удэнцев годами не поступало ни единой жалобы, чтобы власти могли провести внеплановую проверку? Клубы пара видны даже из проходящих трамваев. Потому что в плановом порядке, как показала жизнь, у муниципалитета как-то очень медленно «дошли руки» до «терешковских» люков.Замечания должны быть устранены до 1 сентября нынешнего года.- Работа находится на постоянном контроле комитета городского хозяйства, - заверил Иван Рыбальченко.То есть технических проблем с ликвидацией проблем нет. Ближе к новому отопительному сезону посмотрим, чего стоит контроль комитета. Не только по «дышащим» люкам на Терешковой, но и на других улицах.Фото: «Номер один»