Общество 15.03.2024 в 11:26

В Бурятии отмечают День защиты бельков

Специалисты рассказали об особенностях малышей байкальской нерпы
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии отмечают День защиты бельков

День белька — праздник, который отмечается международным экологическим сообществом 15 марта. Этот день защиты детенышей ластоногих, которые часто подвергаются истреблению с целью наживы. В России отмечается как день защиты детенышей байкальской нерпы.

В честь праздника специалисты «Заповедного Подлеморья» решили поподробнее рассказать об этом удивительном зверьке.

«Бельками их называют из-за белого цвета меха. Это маскировочная окраска, которая позволяет оставаться незаметными на снегу. Опасность для бельков представляют хищные птицы, подстерегающие тех нерпят, которые могут ненароком выбраться из логова. Рождение детёнышей проходит в период с февраля до апреля, чаще - в середине марта. Средние размеры новорожденных: длина тела от 50 до 70 см, вес - от 2,5 до 4 кг»,

- рассказали в группе.

Как добавляют в ФГБУ «Заповедное Подлеморье», первое время нерпята безвылазно проживают в логовище, подготовленном мамой. Зимой беременные взрослые самки выходят на лёд Байкала и устраивают под снегом индивидуальные логова, чаще вдоль торосистых участков.



Фото: pixabay.com

Теги
заповедное подлеморье нерпа

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