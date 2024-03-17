В Бурятии завершился скандал вокруг колледжа

Тункинский райсуд рассмотрел исковое заявление экс-директора районного филиала Байкальского колледжа недропользования Лидии Петровой к ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» и министерству образования и науки республики о восстановлении на работе.Напомним, судебная баталия стала очередным этапом громкого скандала, грянувшего в районе в прошлом году. Он произошел на фоне реформы, проведенной минобразования. Реформа заключалась в том, что в райцентре ликвидировали филиал колледжа недропользования. На его месте организовали филиал другого учебного заведения – Республиканского многоуровневого колледжа. Это было оформлено в виде приказа министерства.Лидия Петрова – известный в районе человек. Как установил суд, она работала директором Тункинского филиала еще Улан-Удэнского инженерно-педагогического колледжа. Когда на базе последнего создали упомянутый Байкальский колледж недропользования, то Тункинский филиал стал относиться к нему (она осталась директором филиала).Одним из пунктов изданного приказа участникам процесса нужно было принять меры, предусмотренные законодательством в отношении работников, освобождаемых в связи с ликвидацией Тункинского филиала колледжа недропользования. Кроме того, директору Многоуровневого колледжа поручено рассмотреть возможность приема в штат Тункинского филиала работников, высвободившихся в связи с ликвидацией Тункинского филиала колледжа недропользования. «С их письменного согласия в соответствии со штатным расписанием», - отметила Фемида.«Номер один» писал о том, как начинался скандал. Коллектив был уволен из филиала одного колледжа и написал заявления на трудоустройство в новый. Преподаватели - на преподавательские должности, директор - на директорскую и т. д. Никаких претензий к заявлениям не отмечено. Но, как помнят читатели нашего издания, перед самым Днем знаний в колледж пришел бывший директор Туранской СОШ Зорикто Гыргешкинов. Он заявил, что назначен директором Тункинского филиала Республиканского многоуровневого колледжа. Коллектив был потрясен.«Весь коллектив, кроме одной преподавательницы, которой через несколько месяцев выходить на пенсию, не перешел в филиал Республиканского многоуровневого колледжа. У нее безвыходное положение… Я еще уговаривала их остаться, но они сказали – если так поступают, то с новым директором работать не хотим», - рассказывала в прошлом году сама Лидия Петрова, много лет успешно руководившая упраздненным Тункинским филиалом колледжа недропользования.Возмущенные родители направили в адрес министра образования Бурятии Валерия Позднякова обращение, в котором высказали свою позицию.«Мы, родители, знаем нашего руководителя филиала как грамотного, имеющего огромный авторитет и уважение общественности, жителей всего района. Наши дети, не только которые сейчас обучаются, но и выпускники, тепло отзываются о ней как о настоящем Учителе. Мы шокированы, что 1 сентября 2023 года на торжественной линейке озвучили, что руководителем Тункинского филиала назначен Гыргешкинов З. С., бывший директор Туранской СОШ», - написали люди чиновнику. По их сведениям, он не очень убедительно показал себя на прежнем руководящем посту.Под обращением стояло более 50 подписей. На основании чего родители сделали столь нелицеприятный вывод, нам неизвестно. Поэтому утверждать, что он соответствует действительности, не будем. «Чем не угодил руководитель, которого обожают студенты колледжа?» - спросили Валерия Позднякова родители, попросив вернуть преподавателей во главе с Лидией Петровой. Студенты Тункинского филиала тоже написали министру обращение в защиту Лидии Петровой. Но народное возмущение не оказало на кадровую ситуацию никакого влияния.Лидия Петрова, как отмечено в материалах дела, попросила суд признать незаконным тот приказ министерства образования, а также приказ о прекращении, расторжении трудового договора, выпущенный Байкальским колледжем недропользования.Из этого вытекали другие исковые требования: восстановить на работе в соответствующей должности, признать ранее заключенный срочный трудовой договор заключенным на неопределенный срок, компенсировать моральный вред в сумме 300 000 рублей и т. д. Одним из аргументов истицы было то, что при оформлении приказа о прекращении трудового договора ее уволили на основании ч. 1 п. 1 ст. 88 Трудового кодекса РФ. При этом после получения указанного приказа ей повторно направлен данный приказ, но с указанием основания увольнения по ч. 1 п. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.«То есть были изданы два приказа под одним номером с указанием разных оснований увольнения, при этом ни один из них не отменен», - отметила Лидия Петрова.Уволенный директор заявила, что подпись в приказе об увольнении ей не принадлежит, в день прекращения трудового договора трудовая книжка на руки не выдана, процедура ликвидации филиала проведена с нарушением и т. д. «Полагает, что юридически ликвидация филиала ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» не произошла, а Тункинский филиал ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж» не создан», - отметил суд.Ответчики выступили с объяснениями по поводу выдвинутых претензий. «В приказе об увольнении допущена техническая ошибка работником отдела кадров, которая исправлена и доведена до работников», - пояснил, например, казус с приказом представитель Байкальского колледжа недропользования.Он заявил, что приказом об увольнении на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работники филиала ознакомлены под роспись.«Выходные пособия увольняемым работникам выплачены в срок. Центр занятости населения Тункинского района был уведомлен о предстоящей ликвидации филиала. Внесение изменений в ЕГРЮЛ в стадии оформления, в Устав изменения внесены и согласованы учредителями, а именно Минобрнауки РБ и Минимуществом РБ», - сказал ответчик по поводу прекращения работы своего филиала.Посланец Многоуровневого колледжа, со своей стороны, наоборот, пояснил, как разворачивается работа по началу работы их филиала.Прокуратура стояла на том, что исковые требования Лидии Петровой не подлежат удовлетворению.Дело рассмотрели со всех сторон – даже то, что экс-директор филиала с некоторых пор перестала состоять в профсоюзе ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» на основании личного заявления о выходе. «Указанный факт также подтверждается справкой председателя первичной профсоюзной организации ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», - отмечено на страницах решения.Конечно, заслушали свидетелей (тоже уволенных из ликвидировавшегося филиала). Одна сказала, что «с приказом об увольнении <..> не ознакомлена, подпись не ставила. На встрече с директорами колледжей и представителем минобразования было сказано, что все сотрудники филиала перейдут в филиал ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж».Другой свидетель также заявила, что «о ликвидации филиала не была уведомлена. Уволена <…> в связи ликвидацией филиала. С приказом об увольнении не ознакомлена, в приказе стоит не ее подпись, приказа об увольнении вообще не видела».В итоге, разрешая трудовой спор, Фемида отказала Лидии Петровой в восстановлении на работе. «Доводы истца о том, что ответчик обязан был ее трудоустроить во вновь образованный филиал ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж», судом проверены и отклоняются», - указал суд.А у Многоуровневого колледжа, в силу норм действующего законодательства, не возникло обязанности по предложению работы истице.Вердикт райсуда обжалован не был.Фото: из архива Л. Петровой