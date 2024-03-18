Когда «Талан» не на твоей стороне

Строительство третьего моста, который народным голосованием получил имя «Талан» - событие долгожданное. На его возведение выделены миллиарды рублей, а запустить мост обещают уже в этом году. Тем не менее, как и любое крупное строительство, это не обошлось без скандалов.Господин Едаков (фамилия изменена) подал иск в суд сразу к нескольким ответчикам. Среди них и минтранс республики, и Бурятрегионавтодор, и мэрия Улан-Удэ. Всех троих он пытался через суд заставить обеспечить ему проезд к земельному участку. На худой конец, возместить его стоимость, то есть выкупить.Участок находится вплотную к строительной площадке, где прямо сейчас происходит финальный этап возведения третьего моста через Уду. На этом участке находится гараж, где, по словам Едакова, происходил ремонт и стоянка тяжелой техники.«В 2021 году ответчиками начато строительство объекта, и имевшийся проезд к участку истца был перекрыт. В связи с чем (Едаков. – Прим. ред.) не может пользоваться своим недвижимым имуществом. В ходе судебного разбирательства представитель истца уточнил требования, просил обязать ответчиков устранить препятствия в пользовании истцом имуществом, обязав обеспечить проезд к участку истца, и обязать внести в проект строительства объекта изменения в части проезда к участку».То есть улан-удэнец вовремя сообразил, что из этой истории он может выйти победителем с дорогой, построенной за счет государства. Ведь, как он заявил в суде, земельным участком Едаков не может пользоваться ни в настоящее время, ни по окончании строительства моста:«Места для организации проезда вдоль подпорной стены нет. С других сторон земельный участок занят земельными участками и строениями, возможность иного заезда отсутствует».Представитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» была другого мнения. Она заявила, что после окончания строительства моста между подпорной стеной и земельным участком дорога останется. Более того: «Проезд к земельному участку истца имеется и в настоящее время через соседний участок, доказательств тому, что истцу препятствуют пользоваться данных проездом, не представлено. Также не представлено доказательств тому, что истец осуществлял какую-либо хозяйственную, предпринимательскую деятельность. В проектной документации не предусмотрен заезд на производственную базу, расположенную на земельном участке, в связи с невозможностью обеспечения безопасности движения и видимости на примыканиях к основной дороге».Минтранс же и вовсе заявил, что никакого отношения к этому участку не имеет и иметь не может: «Спорный земельный участок не задействован при строительстве объекта, не входит в границы территориального планирования и в границы проекта планировки территории. Данный земельный участок не ограничен в обороте и не зарезервирован для государственных или муниципальных нужд».Кроме того, представитель министерства отметила любопытный факт: Едаков с 2018 года прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. А значит история с некой тяжелой техникой кажется немного мутноватой.Вызвали в суд и проектировщиков моста - ООО «ПромГражданПроект», которые тоже были не в восторге от требований Едакова: «В Техническом задании от заказчика МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и документах, прилагаемых к нему, организация проезда на земельный участок истца не предусмотрена проектной документацией, поскольку этот проезд официально не оформлен и в документах отсутствовал. Несмотря на наличие ворот для въезда, в отсутствие документов этот проезд был стихийным (неорганизованным). Более того, внесение изменений в проект, который прошел государственную экспертизу, на данном этапе невозможно, это в том числе приведет к необоснованному увеличению стоимости проекта за счет государственных средств».Такой тяжелой артиллерии аргументация Едакова не выдержала, и в первой инстанции он потерпел оглушительный крах: Железнодорожный районный суд отказал ему в иске, как и Верховный, который рассматривал дело уже в апелляционной инстанции.Для судей главным аргументом стало то, что дорога – стихийная, а значит и заниматься ею никто по закону не должен.«Из дела следует, что устройство названного проезда не было в установленном законом порядке согласовано с дорожными органами, в связи с чем является верным вывод суда первой инстанции о его произвольном (стихийном) характере и об отсутствии у соответствующих органов и у ответчиков обязанности обустраивать подъезд к участку».Более того, суд пришел к выводу, что проезд к участку все-таки есть. Да, он пролегает через чужой участок, собственник которого в любой момент может лавочку прикрыть. Но пока этого не произошло, формально Едаков не ущемлен в правах.«Заявляя требование об обязании обеспечить проезд (Едаков. – Прим. ред.), вместе с тем не указывает, где именно он предполагает его устроить (помимо ранее имевшегося, восстановление которого на время ведения работ исключено). Им не предложены другие реальные варианты обеспечения проезда и в период проведения совещаний в ГКУ «Бурятрегионавтодор», министерстве по развитию транспорта в 2020 г., 2021 г.», - пишет суд.Кроме того, суд пришел к выводу, что по завершении строительства моста у Едакова останется место для того, чтобы добираться до своего участка, как раньше.В общем, новую дорогу к его участку строить не будут. Как и выкупать участок, как и освобождать проезд раньше времени. Едаков пытался выбить себе халявный проезд, но вместо этого остался вообще без проезда. Ну, почти. Пока соседи добрые, путь открыт.Фото: «Номер один»