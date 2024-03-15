В Улан-Удэ из-за поджога 15 человек остались без крыши над головой

В Улан-Удэ в ночь с 10 на 11 марта в переулке Ростовский сгорел многоквартирный дом. На улице остались 15 человек. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Из полыхающего здания пожарные спасли 62-летнюю женщину, ее госпитализировали в БСМП.Светлана Карбушева – одна из бывших жильцов сгоревшего барака. Женщина проживала там с супругом с 2010 года – жилье в этом доме стало подарком на свадьбу от родителей. Из удобств в доме только центральное отопление. Светлана – мама двоих детей-школьников.- Пожар начался около 12 ночи. Загорелась кровля. Мы в это время спали, ничего не чувствовали. К нам прибежали соседи со второго этажа, разбудили. Успели взять документы, вынесли кое-какую технику, не всю, конечно. Сегодня приехали сюда, смотрим мебель, то, что пригодно, собираемся вывезти. Мебель влажная, техника тоже – даже не проверяли, работает она или нет, ведь дом отключен от электричества, - рассказывает Светлана.Но самое главное – жить сейчас семье Карбушевых и остальным жильцам негде. Их дом для проживания больше непригоден – везде сырость.- На момент прибытия первых подразделений к месту вызова огнем частично была охвачена кровля здания, наблюдалось горение в коридоре дома на втором этаже. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались 15 человек. Звеном газодымозащитной службы спасена 62-летняя женщина. С признаками отравления продуктами горения она госпитализирована в БСМП, - сообщает МЧС Бурятии.На ликвидацию пожара на общей площади более 150 квадратных метров у огнеборцев ушло более получаса. Всего с огнем боролись 26 пожарных и восемь единиц техники.Собственникам жилья в аварийном бараке мэрия предложила поселиться в маневренном фонде в микрорайоне Дивизионный или же частично помочь с возмещением расходов на аренду.Семье Светланы Карбушевой комитет по управлению имуществом предложил поселиться в Дивизионном по переулку Школьный, 1а. Однако переезжать туда Светлана не хочет. Женщина решила, что отправит детей на время в деревню к родителям, а они с супругом пока будут искать, где им поселиться.Ситуация интересна тем, что сгоревший дом признан аварийным, а жильцов должны были расселить еще в 2022 году.- Не расселили, потому что чиновники скрывали от жителей право получить квартиры вместо денег, а когда люди узнали об этом, мэрия стала требовать с них доплату за благоустроенное жилье. Поэтому все, кто хотел получить квартиру, вынуждены были идти в суд. И даже несмотря на судебные решения, жильцов все равно не расселили. Теперь вот дождались, когда дом сгорит, - говорит юрист Владимир Дашиев.Еще одна семья, которая имела приватизированное жилье в аварийном бараке, судится с администрацией города с 2022 года. Семья в составе пяти человек владеет долями в квартире площадью 24 квадратных метра. Когда дом признали аварийным и жильцы начали получать выкупную стоимость жилья на покупку нового, один из членов их семьи также согласился на получение выкупной стоимости, хотя по закону мог требовать новое жилье.- Оставшиеся четыре собственника – двое детей и двое взрослых - подали заявление в комитет по управлению имуществом о предоставлении жилого помещения. Комитет ответил, что один из собственников квартиры забрал свою долю деньгами, соответственно, они также могут получить только денежное возмещение. Но суммы выходили очень маленькие. Семья обратилась в суд. Суд иск удовлетворил и обязал мэрию предоставить им новое жилье. Верховный суд Бурятии, куда обратились с обжалованием иска представители администрации города, оставил решение в силе, а Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово по жалобе КУИ отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд в Кемерово мотивировал решение тем, что поскольку один из собственников получил деньги за свою долю, то остальные собственники лишаются права получить жилье, потому что способ обеспечения жилищных прав долевых собственников в одной квартире должен решаться общим собранием собственников и все они должны выбрать единый способ обеспечения их прав – деньги или квартира. Сейчас спор находится в Октябрьском районном суде г. Улан-Удэ, где повторно рассматриваются исковые требования о предоставлении жилья, - рассказывает Владимир Дашиев.После пожара семье погорельцев также предложили жилье в маневренном фонде либо возмещение стоимости аренды в сумме 15 тыс. рублей.- Но за 15 тысяч жилье не снять. Чиновники предлагают маневренное жилье по переулку Школьный, 1а, на мансарде. Комнаты по 12 квадратных метров, есть тепло, горячая и холодная вода, но в других квартирах там почему-то никто не живет. В этом доме, по словам его жильцов, нет приборов учета в квартирах, стоит только общедомовой прибор учета. У дома имеется задолженность по коммунальным услугам, которая автоматически раскидывается на всех жильцов, - рассказывает юрист.Однако потерявшим жилье людям в любом случае придется что-то выбирать. Тем временем прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ организовала проверку.- В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления и иными уполномоченными органами законодательства о пожарной безопасности и соблюдении жилищных прав граждан. Кроме того, прокуратура района также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой дознавателями МЧС России по республике по факту произошедшего пожара, - сообщили в ведомстве.По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.Фото: МЧС Бурятии