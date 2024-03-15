В Бурятии проголосовали Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и митрополит Иосиф

Хамбо Лама сделал свой выбор на избирательном участке в поселке Верхняя Иволга. Глава буддистов отметил, как важно всем принять участие в выборах президента. Хамбо Лама вспомнил о том, как он голосовал в первый раз в жизни - это произошло в армии, а также сфотографировался около избирательного участка с присутствовавшими жителями Верхней Иволги, наблюдателями и членами избирательной комиссии.

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф также выполнил свой гражданский долг. Митрополит проголосовал на избирательном участке в мкр. Верхняя Березовка.







- Сегодняшнее событие - выборы президента Российской Федерации важно для каждого человека. Потому что сегодня в мире происходят такие процессы, которые затрагивают каждого. Сегодня Россия - это единственный оплот здравого смысла, традиций, веры православной, в том числе. Это очень важное событие для каждого человека, - резюмировал митрополит.