Общество 15.03.2024 в 12:47

В Бурятии проголосовали Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и митрополит Иосиф

Глава буддистов России и митрополит Улан-Удэнский и Бурятский  отдали свой голос на выборах президента России

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии проголосовали Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и митрополит Иосиф

Хамбо Лама сделал свой выбор на избирательном участке в поселке Верхняя Иволга. Глава буддистов отметил, как важно всем принять участие в выборах президента. Хамбо Лама вспомнил о том, как он голосовал в первый раз в жизни - это произошло в армии, а также сфотографировался около избирательного участка с присутствовавшими жителями Верхней Иволги, наблюдателями и членами избирательной комиссии.

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф также выполнил свой гражданский долг. Митрополит проголосовал на избирательном участке в мкр. Верхняя Березовка.

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- Сегодняшнее событие - выборы президента Российской Федерации важно для каждого человека. Потому что сегодня в мире происходят такие процессы, которые затрагивают каждого. Сегодня Россия - это единственный оплот здравого смысла, традиций, веры православной, в том числе. Это очень важное событие для каждого человека, - резюмировал митрополит.

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