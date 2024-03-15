Общество 15.03.2024 в 12:53
В Улан-Удэ скоро закроют зимнюю переправу в микрорайон Мостовой
С таянием льда пользоваться ею уже опасно
Текст: Евгения Гармаева
С 18 марта в Улан-Удэ перекроют единственную официально разрешенную переправу в мкрн Мостовой. Путь открыли в начале декабря прошлого года. Весь зимний период переправу обслуживали Комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности совместно с КБУ - были установлены вешки, проводилось грейдирование.
После закрытия переправы жители мкрн Мостовой будут ездить через поселок Турунтаево.
В администрации города просят всех водителей беречь себя и отныне не пересекать ледовую переправу в мкрн Мостовой на автомобилях.
Фото: администрация города