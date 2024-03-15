Общество 15.03.2024 в 14:48

На выборах в Бурятии проходит викторина

Жители республики могут выиграть ценные призы

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Текст: Лариса Ситник
На выборах в Бурятии проходит викторина

Избиратели в Бурятии смогут выиграть бытовую технику, отдых на байкальских турбазах, ответив на вопросы о своей стране в викторине «Время России» и выиграть один из тысячи ценных призов.

Среди призов - бытовая техника, смартфоны, отдых на турбазах республики и сертификаты на покупку в торговых сетях «Титан», ТД «Барис», «Все для дома», «Хозяин», «Вегос М», «Смит», «За рулем», Zoom.

Для участия в викторине необходимо с 15 по 17 марта заполнить купон участника и «погасить» его у волонтера по одному из адресов, указанных на официальном сайте викторины времяроссии03.рф. Первого победителя выберут уже вечером в пятницу, 15 марта, среди тех, кто принял участие в викторине в этот день. Розыгрыши призов будут проходить также 16 и 17 марта в прямом эфире на сайте ВремяРоссии03.рф, а также на официальной страничке во “ВКонтакте”.


Фото: "Номер один"

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