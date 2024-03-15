В Бурятии проголосовали кабан, медведь, тарбагаган, Чебурашка, гуси и яки

Heoбычныe избиpaтeли пpишли нa выбopы в Kaбaнcкoм, Oкинcкoм, Tapбaгaтaйcкoм paйoнax, Селенгинском районах и в Улан-Удэ. Инициативные жители решили поднять настроение землякам и членам УИКов и пришли на выборы в костюмах ростовых кукол.

Так, в селе Орлик на избирательном участоке №503 появился белый медведь. Мишка еле прошел через рамку металлодетектора.







Избиратели Кабанского района выстроились в колонну, во главе которой шел кабан. Нарядно одетые избиратели с флагами России и Бурятии организованно проследовали к своему избирательному участку - УИКу №308.



В Тарбагатайском районе на выборы пришел избиратель в костюме тарбагана.







Чебурашка - наш кумир из детства, прямиком со Всемирного фестиваля молодежи вышел на избирательный участок №837 в Улан-Удэ, чтобы впервые принять участие в голосовании за Президента России.







«Гусь-обнимусь» в лице Баира и Даримы пришли на выборы на участок в Доме Культуры «Шахтёр» в Гусиноозерске.







В селе Орлик Окинского района Бурятии пришли на УИК №504 голосовать вожаки ячьего стада.

В Закаменском и Еравнинском районах избиратели приехали на избирательные участки на лошадях.

В Закаменском районе с самого утра жители улуса Улентуй на УИК № 215 приехали на лошадях и в национальных костюмах.

«Мы жители села Улентуй пришли голосовать. Урагша!» - обратился к землякам учитель физической культуры Улентуйской СОШ Нима Цыренжапов. УИК №215 находится в центре села в общеобразовательной школе.







Жители села Домна Еравнинского района тоже красиво организовали первый день голосования на 149 УИКе. «Вместе мы - сила! Голосуем всем селом за победу и процветание нашей страны!», - пишут в своих пабликах жители района.