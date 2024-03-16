Среди жителей Улан-Удэ подвели итоги первого дня викторины «Время России 2024»

Накануне подвели итоги первого дня викторины "Время России 2024". Трансляцию можно посмотреть на сайте викторины и в сети Вконтакте. Среди жителей разыграли 450 из 1000 призов.

Напомним, купоны викторины распространяются волонтерами бесплатно на территории города Улан-Удэ и возле участковых избирательных комиссий (УИКов). Участники розыгрыша могут выиграть бытовую технику, смартфоны, отдых на турбазах Бурятии и много подарочных сертификатов.





Фото: скриншот из видео