В Бурятии волонтеры помогают пожилым жителям принять участие в выборах

Волонтеры помогают пожилым и маломобильным жителям принять участие в голосовании, сообщают в администрации города.

На избирательных участках, расположенных на вторых этажах зданий, помощь пожилым и маломобильным горожанам оказывают волонтеры в рамках городской акции «Доступная среда на выборах».

К примеру, вчера, 15 марта, на четырех таких избирательных участках Советского района помогали 16 волонтеров Бурятского колледжа технологий и лесопользования.

Фото: администрация города