Общество 16.03.2024 в 09:58
В Бурятии волонтеры помогают пожилым жителям принять участие в выборах
Среди них – студенты вузов и ссузов
Текст: Евгения Гармаева
Волонтеры помогают пожилым и маломобильным жителям принять участие в голосовании, сообщают в администрации города.
На избирательных участках, расположенных на вторых этажах зданий, помощь пожилым и маломобильным горожанам оказывают волонтеры в рамках городской акции «Доступная среда на выборах».
К примеру, вчера, 15 марта, на четырех таких избирательных участках Советского района помогали 16 волонтеров Бурятского колледжа технологий и лесопользования.
Фото: администрация города