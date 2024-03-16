Общество 16.03.2024 в 09:58

В Бурятии волонтеры помогают пожилым жителям принять участие в выборах

Среди них – студенты вузов и ссузов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии волонтеры помогают пожилым жителям принять участие в выборах

Волонтеры помогают пожилым и маломобильным жителям принять участие в голосовании, сообщают в администрации города.

На избирательных участках, расположенных на вторых этажах зданий, помощь пожилым и маломобильным горожанам оказывают волонтеры в рамках городской акции «Доступная среда на выборах».

К примеру, вчера, 15 марта, на четырех таких избирательных участках Советского района помогали 16 волонтеров Бурятского колледжа технологий и лесопользования.

Фото: администрация города

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